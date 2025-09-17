€ 5.0695
Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:44 18 Sep 2025 | Data publicării: 15:46 17 Sep 2025

EXCLUSIV Marte în Scorpion, din 22 septembrie. Pasiune, putere și renaștere - VIDEO

Autor: Daniela Simulescu
approach-with-caution-high-angle-shot-black-scorpion-sandy-terrain_73119200 Sursă foto: Freepik
 

Pe 22 septembrie, Marte își va începe tranzitul în semnul Scorpionului. 

Pe 22 septembrie, Marte își începe tranzitul în semnul Scorpionului, care va dura până pe 4 noiembrie. După ce Marte a tranzitat semnul Balanței și ne-a obligat să învățăm diplomația sau evitarea conflictelor, iată că acum va împrumuta din abilitățile Scorpionului. 

În astrologie, Marte reprezintă acțiunea, curajul, pasiunea, motivația, competiția, ambiția. Dar și furia, agresivitatea și nerăbdarea.

Când discutăm despre semnul Scorpionului, avem în vedere strategia, profunzimea, extremele, premeditarea, lupta pentru supraviețuire, resursele interioare, misterele, manipularea, puterea absolută.

Până pe 4 noiembrie, intențiile noastre nu vor mai fi la fel de fățișe. De multe ori, vom avea nevoie de un declic sau de dorința de răzbunare pentru a trece la fapte. Adică, nu ne vor interesa luptele superficiale, ci acelea care ne vor aduce și transformări interioare serioase.

Cei mai afectați vor fi cei cu marcaj fix în astrogramele natale: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată vineri, 19 septembrie de la ora 20.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

