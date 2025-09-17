Pe 22 septembrie, Marte își începe tranzitul în semnul Scorpionului, care va dura până pe 4 noiembrie. După ce Marte a tranzitat semnul Balanței și ne-a obligat să învățăm diplomația sau evitarea conflictelor, iată că acum va împrumuta din abilitățile Scorpionului.

În astrologie, Marte reprezintă acțiunea, curajul, pasiunea, motivația, competiția, ambiția. Dar și furia, agresivitatea și nerăbdarea.

Când discutăm despre semnul Scorpionului, avem în vedere strategia, profunzimea, extremele, premeditarea, lupta pentru supraviețuire, resursele interioare, misterele, manipularea, puterea absolută.

Până pe 4 noiembrie, intențiile noastre nu vor mai fi la fel de fățișe. De multe ori, vom avea nevoie de un declic sau de dorința de răzbunare pentru a trece la fapte. Adică, nu ne vor interesa luptele superficiale, ci acelea care ne vor aduce și transformări interioare serioase.

Cei mai afectați vor fi cei cu marcaj fix în astrogramele natale: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător.

