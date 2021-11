Mariana Moculescu, acuzații la adresa lui Horia Moculescu: A intrat și i-a spus ''Dă-o afară!"

Mariajul dintre Horia și Mariana Moculescu a fost unul dificil, iar divorțul dintre ei a venit cu un scandal uriaș. Deși au trecut mulți ani de atunci și după ce a locuit pentru o perioadă bună de timp în străinătate, Mariana Moculescu s-a reîntors în țară și a redeschis subiectul căsniciei lor și a făcut mai multe acuzații la adresa artistului.

Aceasta a declarat că fostul ei soț a făcut tot posibilul și chiar a reușit să o dea afară din televiziune.

Am fost prezentator de știri în 1996 când am dat și diploma de licență la Academia de Drept. Am fost la știrile de la matinal și pe urmă la știrile prânzului. Eu am introdus actele de divorț și toamna rămăsesem fără acest job pe care îl iubeam foarte tare și m-a sunat cea care m-a pregătit pentru știri și mi-a spus: Eram de față la domnul director când a intrat soțul tău și i-a spus Dă-o afară!, a declarat Mariana Moculescu în emisiunea "Showbiz Report" de la Antena Stars.

Horia Moculescu nu a dorit să o confrunte în direct, dar a transmis un mesaj legat de acest subiect. Artistul a spus că acuzațiile fostei sale soții nu sunt adevărate, și chir el a insistat ca Marianei să i se dea job-ul de prezentatoare, mai ales că aceasta îl câștigase printr-un concurs.



"Eu am lăsat tot. Am plecat cu o valijoară mică. (...) A fost foarte greu. Am ales să plec ca să se termine scandalurile. Am zis că e mai bine să dispar ca să se liniștească România. Ori pleacă bărbatul și se cheamă gentleman, ori pleacă femeia și se cheamă lady și a plecat femeia", a declarat Mariana Moculescu la Antena Stars.

Chiar dacă aceasta afirmă că a avut anumite beneficii materiale de pe urma lui Horia Moculescu, spune că era soția lui și avea acest drept. În plus, aceasta spune că i-a lăsat lui Horia cel mai de preț cadou, fiica lor.

"Eram cu 30 de ani mai mică decât el, ceva trebuia să mănânc și eu. Eram un puiuț. Eram soția lui și mama copilului lui, care acum e unicul său copil, deci n-a pierdut nimic Horia", a adăugat fosta soție a lui Horia Moculescu.

În ce relații au rămas Mariana și Horia Moculescu

Chiar dacă relația lor s-a terminat cu multe acuzații și scandaluri, acum cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Nidia.

"Relația actuală este foarte bună, adică suntem buni amici. Ne respectăm. Nu ne deranjăm deloc, comunicăm prin Nidia", a mărturisit ea, în urmă cu doar câteva luni.