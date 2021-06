Mariana Moculescu, dezvăluiri după despărțirea de Horia Moculescu: Ceva trebuia să mănânc și eu. E mai bine să dispar

Mariana Moculescu a vorbit despre căsnicia eșuată cu Horia Moculescu și despre relațiile în care au rămas cei doi.

Mariana și Horia Moculescu au ținut mult timp prima pagină a ziarelor, în urmă cu câțiva ani. După ce a locuit pentru o perioadă bună de timp în străinătate, Mariana Moculescu s-a întors recent în țară și a decis că este momentul să vorbească deschis despre relația ei cu fostul soț, potrivit Spectacola.ro.

Chiar dacă totul s-a terminat cu un scandal imens, iată că acum apele s-au calmat.

La acea vreme Mariana Moculescu era acuzată că ar fi plecat cu banii compozitorului însă ea neagă și acum zvonurile.

Mariana Moculescu, detalii despre plecare



"Eu am lăsat tot. Am plecat cu o valijoară mică. (...) A fost foarte greu. Am ales să plec ca să se termine scandalurile. Am zis că e mai bine să dispar ca să se liniștească România. Ori pleacă bărbatul și se cheamă gentleman, ori pleacă femeia și se cheamă lady și a plecat femeia", a declarat Mariana Moculescu la Antena Stars.

Chiar dacă aceasta afirmă că a avut anumite beneficii materiale de pe urma lui Horia Moculescu, spune că era soția lui și avea acest drept. În plus, aceasta spune că i-a lăsat lui Horia cel mai de preț cadou, fiica lor.

"Eram cu 30 de ani mai mică decât el, ceva trebuia să mănânc și eu. Eram un puiuț. Eram soția lui și mama copilului lui, care acum e unicul său copil, deci n-a pierdut nimic Horia", a adăugat fosta soție a lui Horia Moculescu.

În ce relații au rămas Mariana și Horia Moculescu

Chiar dacă relația lor s-a terminat cu multe acuzații și scandaluri, acum cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei lor, Nidia.

"Relația actuală este foarte bună, adică suntem buni amici. Ne respectăm. Nu ne deranjăm deloc, comunicăm prin Nidia", a mărturisit ea.

Ce pensie încaseasă Horia Moculescu, la 83 de ani

Artistul a lansat un apel, pentru că pandemia de COVID-19 a afectat pe toată lumea care activează în domeniul cultural. Horia Moculescu spune că veniturile din acest an ale artiştilor vor fi de doar 15%, faţă de anii trecuţi, un nivel care nu-i ajută nici măcar să supravieţuiască.

"Această pandemie îngrozitoare ne afectează pe noi, artiştii, în mod nemijlocit. Pentru că, în calitate de artişti de scenă, nu ne invită nimeni, nicăieri, că nu există evenimente. În calitate de compozitor, e mai rău. Neexistând evenimente, nu sunt nici bilete de vânzare. Şi noi din bilete primim drepturi de autor. De acolo provin drepturile de autor, dintr-o bucăţică de bilet. Care nu mai există. Previziunile noastre au fost sumbre anul acesta. O să luăm cam 15% din ce luam de obicei", a declarat Horia Moculescu zilele trecute, citează wowbiz.ro.

Horia Moculescu s-a trezit cu pensia micșorată. Cât primește compozitorul

În plus, în primăvară, Horia Moculescu a primit şi o scrisoare de la Casa de Pensii in care era anunţat că pensia lui a scăzut.

"Am primit un material voluminos cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1895 de puncte, ci am 1700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin", spunea Horia Moculescu in primăvară.