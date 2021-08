Marian Petrache: Mă doare ceea ce se întâmplă în PNL. Nu are un lider recunoscut de majoritatea membrilor

"Mă doare ceea ce se întâmpla in PNL. Azi, din păcate, PNL-ul nu are un lider național recunoscut de marea majoritate a membrilor săi, așa cum a avut mai mereu. Ultimul fiind chiar actualul președinte al României Klaus Iohannis. Asta nu ne împiedică să respectăm regulile, democrația internă, dar mai ales regulile bunului simț. Primul semn al atașamentului nostru pentru democrație este tocmai respectarea democrației interne de partid. Cuvântul, dreptul la opinie, dreptul de a alege și de a fi ales, votul liber exprimat, participarea la dezbateri, dar și respectarea regulilor interne de noi stabilite și asumate sunt doar câțiva din stâlpii construcției politice numite Partidul Național Liberal. Va fi bine!", a scris Marian Petrache pe Facebook.

"Nu am fost niciodată un susținător al lui Ludovic Orban"

"România, în 1989, a făcut trecerea de la socialism la capitalismul sfârșitului de secol 20, dar țara nu a mai trecut printr-o reformă de modernizare profundă de la marea reforma liberală din perioada interbelică. Sunt sigur că, astăzi, numai PNL poate să facă o a doua mare modernizare a României, dar pentru asta trebuie mai întâi să facem marea reformă de modernizare a partidului nostru.

Partidul are nevoie urgentă de o clarificare doctrinară, ideologică, având în vedere multiplele fuziuni din 2014 încoace. Are nevoie de un statut nou, modern, în concordanță cu vremurile secolului 21. Are nevoie de o viziune și un program național, care să dea încredere și speranță electoratului nostru că are de cine să fie reprezentat. Pentru a face reforme profunde, ai nevoie de lideri puternici și de multă voință politică pentru așa ceva.

Din păcate, până azi, în această competiție internă, nu am văzut dezbateri care să mă convingă că vom avea așa ceva. Am văzut, în schimb, trădări și multă ipocrizie. Nu am fost niciodată un susținător al lui Ludovic Orban, asta nu înseamnă că sunt un susținător al lui Florin Cîțu. Pot fi, însă, un susținător necondiționat al oricărui membru de partid care prezintă un proiect de management politic de reformare și dezvoltare al PNL. Construirea unui partid modern, puternic este garanția că acesta poate reforma și moderniza această țara", mai spunea Marian Petrache, de curând.