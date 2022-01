Marele REGRET al lui Victor Socaciu, dezvăluit de Andrei Păunescu: Trebuie spus, asta NU E o GLUMĂ!

Autorul de muzică folk, realizator de emisiuni de televiziune și fost parlamentar Victor Socaciu a murit luni, pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, la vârsta de 68 de ani. Artistul era internat de o lună în spital și se afla în comă.

În urma morții lui, Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu, a publicat o imagine cu regretatul artist și a vorbit despre acesta și despre marele regret pe care l-a avut Victor Socaciu.

"Era 1981, în ziua în care tata i l-a prezentat pe tânărul Victor SOCACIU prietenului său, Octavian PALER. Era vremea în care naționalismul luminat încă nu era pus la zid, iar patriotismul nu era o rușine, ci o virtute, în poezie, în muzică, în eseu.... Azi, ultimul dintre cei 3 s-a dus și el în pământ. Acolo unde stau îngropate și convingerile lor", a scris Andrei Păunescu pe Facebook, alături de o imagine cu Adrian Păunescu, Victor Socaciu și Octavian Paler, din anul 1981.

Care a fost marele regret al lui Victor Socaciu

"Marele lui regret a fost în toți anii când nu a fost pe scenă, când s-a ocupat de diplomație și de altele. Fiecare se apucă de câte altceva. Marele regret era că nu mai avea contactul cu publicul. Din fericire, în ultima parte a vieții a recăpătat această bucurie, a scos cântece noi, am făcut și împreună niște lucruri extraordinare și trebuie spus, asta nu e o glumă, că el în luna martie 2021 a organizat festivalul său, "Om bun", ediția de 30 de ani. Atunci, după ce s-a îmbolnăvit imediat după festival i-am spus că și-a riscat viața.

Iată că el chiar și-a pierdut viața pentru că a dorit neapărat să ducă o tradiție mai departe.

Asta e semnificativ: un artist care nu a ținut cont nici de slăbiciunile lui de sănătate, nici de faptul că avea vechi probleme și acel transplant care-l făcea să fie supus unor riscuri în orice situație. A mers mai departe, din păcate s-a îmbolnăvit și de atunci nu și-a mai revenit cu totul și s-a dus la o vârstă foarte apropiată de cea la care s-a dus și tatăl meu, care i-a fost și lui tată spiritual.

Tata s-a dus la 67 și ceva, Victor s-a dus la 68 și ceva", a spus Andrei Păunescu, în direct la Antena 3.

Întrebat ce planuri are pentru anul 2022, Andrei Păunescu a spus că: "avem planuri să continuăm ce am început în trecut și doar prin iubire și credință putem să fim și niște indivizi puternici, dar și o țară mare, altfel ne fărâmițăm și se alege praful de noi".

După ce Mihaela Bîrzilă a redat un moment cu Victor Socaciu de pe scena Cenaclului Flacăra, din anul 2019, moment emoționat pentru care artistul a fost aplaudat minute în șir, Andrei Păunescu a ținut să spună scurta poveste a piesei cântate de acesta.

"Să vă spun ceva! Cântecul "Tata și caii" a fost inspirat de o poveste pe care tata a aflat-o de la marea cântăreață de muzică populară Florica Duma, iar tatăl din acel poem este chiar tatăl cântăreței", a spus el, în încheiere.

Andrei Păunescu, prima reacție după moartea lui Victor Socaciu: Spunea des un lucru foarte adevărat!

Întrebat când a vorbit ultima dată cu Victor Socaciu și ce știe despre problemele sale de sănătate, Andrei Păunescu a declarat că este șocat de vestea morții artistului.

"Doamne, deci eu sunt absolut șocat, pentru că nu am știut de așa ceva și nu-mi vine să cred că un om cu care am copilărit, cu care am petrecut atâtea și atâtea lucruri extraordinare. Dincolo de adevărul de artiștii mari nu mor, totuși, iată, că mor și că nu se poate trece peste un asemenea fapt, că un om care-ți cânta, care-ți vorbea... s-a dus.

A avut mai multe fluctuații în starea lui, dar uitați că uneori se întâmplă tragedii. Știu că a avut un an foarte greu", a declarat Andrei Păunescu, în direct la Antena 3.

Întrebat care e prima piesă pe care ar trebui să o fredonăm când spunem "Victor Socaciu", Andrei Păunescu a spus că este destul de greu, însă a vorbit despre prima piesă a regretatului artist pe care a difuzat-o la radio.

"Prima piesă pe care am difuzat-o a fost "Opinia mea"", a mai spus el.

"S-au întâmplat atâtea nopți împreună în copilărie. Tata îl prețuia foarte mult. Mi-e greu să vorbesc despre lucruri la trecut, când plănuiam cu el viitorul. Lasă un gol pentru creatorul de muzică Vitor Socaciu și pentru că a fost un organizatori de evenimente, construind o instituție, "Festivalul Om Bun", care a păstrat pe picioare muzica folk. Socaciu spunea foarte des un lucru foarte adevărat: că este mândru că a fost parte din Cenaclul "Flacăra", pentru că nonconformismul din Cenaclu au stat la baza dorinței de liberate din '89, pentru că tinerii din '89 au făcut Revoluția cu piesele din Cenaclu. A fost un om foarte complex, de la spațiul muzical, până la cel social. Juca sute de partide de șah, un om care a făcut de toate... și le-a făcut bine!", a dezvăluit Andrei Păunescu, la România TV.

