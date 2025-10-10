Marele absent la Congresul UDMR: Unde se ”ascunde” Nicușor Dan. ”E în mini-vacanță cu rucsăcelul?”

Președintele țării, Nicușor Dan, ar fi confirmat participarea la Congresul UDMR din Cluj. Dar nu a mers. Așa a ajuns și astăzi în atenția presei, prin absență. Un consilier a marcat prezența Președinției la Congresul UDMR, unde se pare că președintele țării era așteptat și de către invitatul de onoare Viktor Orban, premierul Ungariei, cunoscut apropiat de Donald Trump, președintele Americii. În acest context, amintim și că se fac demersuri importante pentru ca președintele Nicușor Dan să facă o vizită oficială la Casa Albă, în prima parte a anului 2026. Având în vedere această ”felie de pizza” cum spunea președintele, întâlnirile, oficiale sau nu, reprezintă pași importanți către destinația finală a celui mai de vârf reprezentant al României în relațiile externe.

Președintele Nicușor Dan, prea ocupat astăzi, dar fără evenimente pe agendă

DCNews a trimis solicitări oficiale și către Administrația Prezidențială și către UDMR pentru a afla motivul absenței președintelui Nicușor Dan de la Congresul UDMR, dat fiind că pe agenda președintelui nu apare niciun alt eveniment. E posibil, desigur, ca președintele să considere, și de această dată, că este mai important să înlocuiască activitatea de șef de stat cu ”viața personală”, așa cum, ironic, invocă analistul politic Bogdan Chirieac:

A plecat Nicușor Dan cu rucsăcelul pe munte?

”Domnul Nicușor Dan, președintele României, nu a mai venit. Probabil din comoditate, ori a avut altă activitate, cine știe. Poate că era într-o mini-vacanță cu rucsăcelul. În momentul de față e și zăpadă la munte, poate s-a dus pe acolo. Ce știu e că vacanțele lui Nicușor Dan nu sunt nici pe departe la fel de costisitoare ca vacanțele domnului Klaus Iohannis. La cum se mișcă lucrurile, o să începem să-l regretăm. Dacă nu de acum, în doi ani de zile o să începem să-l regretăm pe Klaus Iohannis”.