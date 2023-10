Marcel Ciolacu, vizită la Kiev. Este planificată o întâlnire cu Zelenski

Sursele citate au precizat că va avea loc şi o şedinţă comună de guvern. Din partea României vor participa miniştrii Apărării, Energiei, Sănătăţii, Economiei şi Agriculturii, dar şi secretari de stat de la ministerele Afacerilor Interne şi Transporturilor.



Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică seara, că s-a ajuns la un compromis cu autorităţile ucrainene privind drepturile românilor din această ţară şi că va anunţa detalii despre acest lucru în timpul vizitei pe care o va efectua la Kiev.



"Am ajuns la un compromis şi în ceea ce priveşte minorităţile. (...) Cu certitudine de la Kiev o să fac un anunţ şi eu, şi prim-ministrul Ucrainei, fiindcă drepturile minorităţilor trebuie să fie în oglindă. Ce facilităţi şi ce drepturi au ucrainenii pe teritoriul României, aceleaşi drepturi le vrem şi noi în Ucraina. Şi plus că sunt foarte mulţi români, de etnie română, care participă la războiul din Ucraina", a spus Marcel Ciolacu, la Prima News.



El a confirmat că s-a găsit înţelegere la partea ucraineană şi că în acest moment sunt drafturi pregătite pentru unele "modificări legislative".



"În oglindă aceleaşi drepturi care sunt în România trebuie să fie şi pe teritoriul Ucrainei, în ceea ce priveşte minorităţile. Mai mult, limba moldovenească să nu mai existe, fiindcă ea n-a existat niciodată. Este o invenţie a Federaţiei Ruse, mai ales pentru Basarabia, pentru cetăţenii români de pe teritoriul Basarabiei, ca să nu se mai numească români, să se numească moldoveni", a arătat Ciolacu.



Referitor la drepturile religioase ale românilor din Ucraina, premierul a menţionat că există un dialog şi pe acest subiect.



"Am avut şi această abordare, a preluat consilierul de stat domnul Olinici (Ciprian Olinici - secretar de stat pentru Culte). Are un dialog din acest moment şi cu partea ucraineană. Acolo s-a rupt biserica de Patriarhia din Rusia. E un lucru mult mai complex, dar încercăm să le aşezăm", a transmis Marcel Ciolacu.



Premierul a mai spus că România este unul dintre susţinătorii aderării la Uniunea Europeană a Ucrainei şi a Republicii Moldova şi că există, şi în acest context, negocieri şi "solicitări îndreptăţite ale statelor vecine".



Răspunzând unei întrebări, premierul a mai spus că "este exclusă o navigaţie pe canalul Bîstroe în scopuri comerciale, în acest moment" şi a precizat că va avea discuţii şi la Kiev cu preşedintele Zelenski despre tranzitul cerealelor ucrainene.



"Sper ca la Kiev, şi am şi spus preşedintelui Zelenski când a venit, că e mult prea axat acest tranzit al cerealelor pe zona rutieră şi avem soluţii mult mai bune pe zona feroviară şi pe Dunăre şi cred că vom veni cu foarte multe lămuriri şi cu o altă abordare", a mai afirmat Ciolacu, conform Agerpres.

