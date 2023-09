Majestatea Sa Margareta şi Principele Radu s-au întâlnit la Toledo cu românii din Spania

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Consort Radu au ajuns la Toledo, capitala provinciei cu același nume din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha, unde se găsește o comunitate românească importantă. Această vizită face parte din itinerarul pe care îl parcurg în Regatul Spaniei în această săptămână.

La sosirea în Toledo, situat la aproximativ 70 de kilometri de capitala Madrid, cei doi au fost întâmpinați de primarul localității, Carlos Velazquez, și de consulul României la Ciudad Real, Florența Ciobotaru, în sediul primăriei din inima orașului istoric, acesta fiind inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Aflată pentru prima oară în Toledo, Majestatea Sa Margareta a admirat frumusețea aparte a acestui oraș-monument, cu o istorie de peste 2000 de ani. Este un labirint hipnotizant de străzi înguste, ziduri străvechi și clădiri medievale care reflectă la fiecare pas o diversitate de influențe culturale, amprenta numeroaselor popoare care i-au marcat trecutul, dar și prezentul.

Custodele Coroanei Române și Principele Consort s-au deplasat apoi la Centrul Cultural San Marcos din Toledo, unde au fost așteptați de zeci de reprezentanți ai comunității românești din Spania. Aceștia i-au întâmpinat cu pâine și sare, dar și cu palincă tradițională adusă din România.

În mijlocul comunității românești, Majestatea Sa Margareta și Principele Consort Radu au fost ascultați cu căldură și emoție de cei prezenți, majoritatea fiind membri ai asociațiilor de români din diaspora. Aceștia au diverse ocupații, de la artiști la reprezentanți ai cultelor sau elevi. Unii dintre ei s-au stabilit în Spania de decenii, iar alții s-au născut în această țară. Cu toate acestea, sunt uniți de originile românești și de limba română.

"Îmi face o mare plăcere să îi cunosc pe unii dintre românii care sunt aici", le-a transmis celor prezenţi Custodele Coroanei, Margareta, care a mulţumit pentru primirea călduroasă. Principele Consort Radu a reiterat la Toledo principalul obiectiv al vizitei în Regatul Spaniei. "Nu am venit aici întâmplător, ci pentru că toată viaţa noastră s-a schimbat atunci când Ucraina a fost invadată. Am avut grijă şi de noi, dar în special de românii din Republica Moldova care sunt mult mai vulnerabili şi mai năpăstuiţi decât noi şi pentru că Spania conduce Uniunea Europeană pentru şase luni şi Madridul este capitala Europei, am venit să le spunem şi lor că o parte din România, din trupul ţării, nu va rămâne de izbelişte şi că oamenii de acolo au dreptul să decidă singuri ce fel de viaţă doresc în continuare, nu să le fie decisă de alţii", a declarat Alteţa Sa, potrivit Agerpres.

