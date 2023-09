Majestatea Sa Margareta în Spania: Obiectivul asumat este de a mă asigura că Republica Moldova nu este consumată de tragedia din Ucraina

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a vorbit la sediul din Madrid al Institutului Regal Elcano pentru Studii Internaţionale şi Strategice despre contextul 'turbulent' de pe continentul nostru, 'în care pericolele cu care ne confruntăm sunt presante', felicitând totodată Spania pentru actuala preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene. O preşedinţie ale cărei priorităţi, după cum a amintit Majestatea Sa, sunt 'securitatea, precum şi susţinerea valorilor democratice şi a statului de drept'.

'Kremlinul nu ne-a luat niciodată în serios şi a presupus întotdeauna că vom fi divizaţi şi slabi. Ei bine, în ultimii doi ani am continuat să demonstrăm că se înşală. Europa este norocoasă, cred, că preşedinţia spaniolă a urmat-o pe cea suedeză. De la extremitatea nordică a continentului nostru, la ţărmurile sale sudice, într-un singur an - cu greu am putea găsi un exemplu mai bun al unităţii noastre. Cu toate acestea, răspunderea mea astăzi este să vă atrag atenţia asupra estului continentului nostru şi să vă rog să reflectaţi asupra viitoarelor pericole legate de posibila escaladare a agresiunii pe care Rusia a lansat-o împotriva Ucrainei. Aş dori să adaug Ucrainei o altă ţară faţă de care Europa trebuie, de asemenea, să ia atitudine, dacă dorim un continent sigur: Republica Moldova', a declarat Custodele Coroanei Române în discursul său susţinut la Institutului Elcano, un think tank al cărui preşedinte onorific este Regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

'Nu am fost niciodată de acord cu cei care susţin că războiul din Ucraina este o chestiune limitată, care priveşte doar o singură ţară', a declarat Majestatea Sa.

În contextul 'invaziei militare total nejustificate şi neprovocate împotriva Ucrainei', o invazie care 'este produsul unei ideologii imperialiste' după cum a subliniat Custodele Coroanei Române, 'naţiunile noastre sprijină eforturile de autoapărare ale Ucrainei nu numai pentru că acest lucru este corect din punct de vedere moral şi justificat din punct de vedere legal, ci şi pentru că ştim că o victorie a Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregului nostru continent'.

'Cu mult înainte ca tancurile ruseşti să încalce suveranitatea Ucrainei, Moldova vulnerabilă era deja supusă la tipul de agresiune şi strategii ruseşti care au devenit ulterior şi soarta Ucrainei. Moldova a fost unul dintre primele teritorii ex-sovietice ce a experimentat tehnicile de destabilizare ale Moscovei, care ne sunt acum familiare tuturor. Aşa-numita 'Republică Moldovenească Nistreană' - acum mai bine cunoscută sub numele de Transnistria - a fost înfiinţată încă din 1991, chiar înainte ca Uniunea Sovietică să fie dizolvată în mod oficial. Niciun guvern din lume - nici măcar cel al Rusiei - nu recunoaşte această aşa-zisă republică. Dar trupele ruseşti se află acolo, sub o formă sau alta, de peste trei decenii', a spus Majestatea Sa Margareta.

Supusă acestor presiuni, Moldova 'a supravieţuit, dar a rămas relativ săracă şi foarte vulnerabilă. Şi tocmai când a ales un lider pro-occidental şi un guvern hotărât să elimine corupţia şi să consolideze instituţiile democratice, invazia Rusiei în Ucraina a plasat Moldova în circumstanţe extrem de periculoase', a atras atenţia Majestatea Sa, conform Agerpres.

Custodele Coroanei României, care a vizitat de numeroase ori vecina României de la nord-est, alături de soţul său, Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu, a declarat că 'lideri de la Chişinău sunt cu adevărat dedicaţi procesului de integrare europeană', însă a atras atenţia asupra 'încercărilor de destabilizare a Republicii Moldova', un climat 'periculos'.

'Chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia în curând - ceea ce nu este foarte probabil - putem fi siguri că, în mod paradoxal, încercările de destabilizare a Republicii Moldova vor creşte. Garantarea faptului că Moldova va rămâne ferm angajată în politica sa de integrare europeană este strâns legată de faptul că apărarea Ucrainei va prevala; cele două sunt feţe ale aceleiaşi monede. Prin urmare, situaţia din Moldova rămâne atât nesigură, cât şi periculoasă', a spus Majestatea Sa.

'De fiecare dată când merg în Republica Moldova mă simt ca acasă'

'Aud uneori argumente potrivit cărora România trage un semnal de alarmă în legătură cu Republica Moldova pentru că am avea motive ascunse, cum ar fi reunificarea Republicii Moldova cu România. Da, împărtăşim aceeaşi limbă şi aceeaşi istorie. Şi, da, dacă nu ar fi fost acea alianţă fatală dintre Hitler şi Stalin, oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, râul care separă Republica Moldova de România, ar fi rămas împreună. De fiecare dată când merg în Republica Moldova mă simt ca acasă. Şi de când ocupaţia sovietică a dispărut, istoria, limba şi tradiţiile noastre comune înfloresc din nou, la fel ca şi amintirea Regelui Ferdinand, străbunicul meu, care a pecetluit crearea României unite la sfârşitul Primului Război Mondial. Dar obiectivul pe care mi l-am asumat, cu sprijinul atât al Guvernului României, cât şi al celui al Republicii Moldova, este pur şi simplu acela de a mă asigura că Republica Moldova nu este consumată de tragedia care afectează acum Ucraina, că guvernul ei reformator este sprijinit în atingerea obiectivului său şi că poporului Moldovei i se permite să-şi decidă propriul viitor, în loc să fie decis de alţii. Dumneavoastră, spaniolii, care aveţi legăturile istorice şi lingvistice profunde cu America Latină, veţi înţelege mai bine decât alţii că este posibil să pledezi cu pasiune în favoarea securităţii ţărilor de care te simţi apropiat, fără a ridica neapărat întrebări legate de frontiere', a spus Custodele Coroanei României.

Majestatea Sa Margareta a salutat decizia de anul trecut a Uniunii Europene de a acorda Moldovei statutul de ţară candidată, adăugând că este 'încurajator' faptul că în discursul său în faţa Parlamentului European de la începutul acestui an, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski 'a menţionat Moldova în apelurile sale' şi, de asemenea, este 'un lucru bun' faptul că preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, 'este primită cu încredere şi profundă înţelegere în majoritatea capitalelor continentului nostru'. Însă, 'după ce a identificat Moldova ca ţară candidată, UE ar trebui să îşi menţină hotărârea şi să se concentreze pe o eventuală aderare a Republicii Moldova la UE', a subliniat Custodele Coroanei României. 'Da, decalajul de bogăţie dintre Moldova şi UE rămâne mare. Şi da, guvernarea are grave probleme în ţară. Dar, în acelaşi timp, moldovenii sunt probabil unii dintre cei mai înfocaţi susţinători ai Europei. Iar populaţia este de dimensiuni modeste - doar puţin mai mare decât cea a Barcelonei şi doar două treimi din cea a Madridului - astfel încât procesul de integrare, precum şi preţul care trebuie plătit pentru aceasta, rămâne modest. În plus, după cum arată pe deplin exemplul tragic al Ucrainei, alternativa de a nu profita de oportunitatea integrării europene ar însemna un efort de integrare mult mai costisitor şi mai disperat, într-o etapă ulterioară. Oricând războiul din Ucraina se va încheia, Ucraina va avea nevoie de garanţii de securitate şi de fonduri vaste pentru reconstrucţie economică şi niciuna dintre acestea nu ar produce rezultatele necesare dacă Moldova nu este inclusă în ecuaţie', a spus în discursul său Majestatea Sa Margareta. 'De obicei nu noi alegem crizele; crizele ne aleg pe noi. Să anticipăm, măcar o dată, următoarea criză. Făcând tot posibilul pentru ca Moldova să rămână întreagă şi liberă', a încheiat Custodele Coroanei României.

Majestatea Sa Margareta, alături de Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu, efectuează săptămâna aceasta o vizită în Regatul Spaniei, în cadrul căreia au programate mai multe întâlniri publice în capitala ţării, Madrid, şi la Toledo. În prima parte a zilei de luni, Custodele Coroanei Române, alături de principele Consort, a vizitat Centrul Satelitar (SatCen) al UE unde a semnat în Cartea de Onoare şi i-a cunoscut pe românii care lucrează în sediul instituţiei, aflat în apropiere de Madrid, sub conducerea directorului Sorin Ducaru. SatCen, înfiinţat în 2002, ajută UE să ia decizii şi să acţioneze în contextul politicii externe şi de securitate comună a Europei, oferind produse şi servicii care se bazează pe exploatarea, în principal, a imaginilor din satelit şi aeriene, trimiţând responsabililor politici alerte timpurii cu privire la crize potenţiale şi analize privind situaţia mondială. Vizita regală în Spania are loc în perioada preşedinţiei acestei ţări la Consiliul Uniunii Europene şi cuprinde o întrevedere cu Regele Felipe al VI-lea şi Regina Letizia, dar şi întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii din România şi Republica Moldova. Vizita Majestăţii Sale Margareta şi a Principelui Consort Radu în Regatul Spaniei se desfăşoară în perioada 25-29 septembrie.

