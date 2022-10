Mâinile președintelui rus Putin, marcate de urme ale perfuziilor. Se zvonește că ar avea cancer (Imagini în articol)

Vladimir Putin pare să aibă urme de perfuzii pe dosul mâinii, ceea ce reaprinde zvonurile că ar fi bolnav de cancer. Președintele rus a fost văzut având semnele pe mâna dreaptă într-un videoclip recent de propagandă. În clipul, difuzat de Ministerul rus al Apărării, el este văzut ținând brațul unui soldat în timp ce vizitează o tabără de pregătire din regiunea Ryazan. Pata misterioasă se vede clar pe mâna liderului de la Kremlin în capturile făcute din videoclipul vizitei, postate pe Twitter de jurnalistul de la Kyiv Post Jason Jay Smart. Referindu-se la „sănătatea lui Putin” cu majuscule, jurnalistul continuă sugerând că Kremlinul a încercat să acopere semnele.

„Videoclipurile difuzate de știrile guvernamentale arată ceea ce ar putea fi urme de la perfuzii, pe mâna lui Putin”, a scris acesta, conform The Mirror.



„Pentru același eveniment, Kremlinul a lansat două videoclipuri: unul mai clar, unde mâna este mai greu de văzut, celălalt fără nicio lovitură a mâinii sale”. Putin, în vârstă de 70 de ani, a inspectat terenul de antrenament din vestul Rusiei, unde a făcut o demonstrație de forță aparentă trăgând cu o armă de lunetă într-o țintă. El a fost dus într-un tur al locuințelor lor, a observat noii recruți care efectuau exerciții de luptă și a fost întrebat dacă există îngrijorări.

Videoclipul a fost distribuit de Zvezda, un canal de televiziune național al statului rus, condus de Ministerul rus al Apărării. Nu a fost confirmat dacă semnele de pe mâna lui Putin au rezultat în urma tratamentului intravenos.

PUTIN’S HEALTH ????????



Videos released by ???????? Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud