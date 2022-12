Maia Sandu, mesaj de Crăciun: Nu opulenţa, nu răsfăţul, nu risipa marchează spiritul acestei sărbători, ci grija

”Deşi pomul din acest an va avea mai puţine luminiţe, noi vom fi şi vom rămâne, cu siguranţă, de partea luminii”, a transmis duminică preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un mesaj adresat tuturor celor care, "după un an greu, sărbătoresc Crăciunul în această zi".

"Crăciunul e despre naştere şi celebrare, despre viaţă şi speranţă, despre generozitate şi smerenie. Despre suflet deschis spre bucuriile cerurilor, dar şi spre bucuriile celor apropiaţi. E despre legătura noastră puternică cu cei plecaţi şi cu cei care vin. Nu e sărbătoare mai aşteptată de către cei mici, dar şi de către cei mari, de către cei numeroşi, dar şi de către cei singuri. Fiecare dintre noi, în aceste zile, are nevoie de o mică minune. Fiecare dintre noi, în aceste zile, poate face o mică minune pentru celălalt", a transmis Maia Sandu potrivit unui comunicat remis Agerpres de Direcţia informare şi comunicare cu mass-media a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.



Şefa statului a subliniat că, deşi pomul din acest an va avea mai puţine luminiţe, ”noi vom fi şi vom rămâne, cu siguranţă, de partea luminii”. "De partea luminoasă a lumii. Nu opulenţa, nu răsfăţul, nu risipa marchează spiritul acestei sărbători, ci grija. Grija naturală faţă de ceea ce avem, de aproapele nostru, de curăţenia obrazului, de frumuseţea lumii pe care o lăsăm după noi", a spus Maia Sandu.



Totodată, Maia Sandu a menţionat că, atunci când se vorbeşte despre spiritul creştin, se are în vedere exact ceea ce au făcut oamenii din Republica Moldova pentru refugiaţii din ţara vecină.

"Aţi deschis, fără să aşteptaţi recompensă şi mărire, uşile caselor voastre şi aţi împărţit bucata de pâine cu vecinii noştri ucraineni, aflaţi în mare cumpănă. Aţi fost şi sunteţi demni, inimoşi şi săritori la nevoie. Sunt mândră şi recunoscătoare vouă. O lume întreagă a văzut cât sunteţi de mărinimoşi. Vă doresc sărbători frumoase, alături de cei dragi! Pace în suflet, pace în case, pace pe pământ! Crăciun fericit!", a încheiat şefa statului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News