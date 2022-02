Maia Sandu, îngrijorată de tensiunile dintre Rusia și Ucraina. "Instituţiile din Republica Moldova sunt pregătite să intervină rapid"

'Împreună cu guvernul şi parlamentul examinăm scenariile de dezvoltare a crizei şi evaluăm riscurile pe care le prezintă acestea. Instituţiile statului sunt pregătite să intervină rapid pentru a asigura funcţionarea serviciilor de bază pentru cetăţeni şi a avea grijă ca activitatea cetăţenilor noştri să nu fie periclitată de consecinţele posibilelor acţiuni militare din ţara vecină', subliniază Maia Sandu, menţionând totodată că 'tensionarea situaţiei la frontiera ţării vecine prietene ne îngrijorează profund', relatează Deschide.md, citat de Agerpres.

'În asemenea momente, trebuie să rămânem solidari şi uniţi. Vă îndemn să nu ne lăsăm manipulaţi de propaganda care cultivă dezbinarea, să nu permitem urii să prindă rădăcini în societatea noastră. Indiferent de limba pe care o vorbim, de preferinţele noastre politice, suntem cu toţii cetăţenii Republicii Moldova', a lansat Maia Sandu.

'Sper că tensiunile din regiune vor fi gestionate prin dialog şi negocieri diplomatice, pentru că noi ştim cât de mare e preţul războiului. E un preţ pe care nicio ţară nu trebuie să-l plătească. Pacea e garanţia viitorului regiunii şi al ţării noastre', a spus preşedinta Republicii Moldova, dând asigurări că 'prioritatea statului nostru' sunt 'viaţa şi siguranţa oamenilor noştri'.

În mesajul său, Maia Sandu mai subliniază că, pentru Republica Moldova, pacea şi stabilitatea în regiune sunt foarte importante, dat fiind faptul că îi permit să se concentreze pe soluţionarea problemelor ţării şi ale cetăţenilor.

VEZI ȘI: Mercenari ruşi ce au legături cu serviciile de spionaj şi-au sporit prezenţa în Ucraina în ultimele săptămâni - surse occidentale

Mercenari ruşi cu legături cu spionii Moscovei şi-au sporit prezenţa în Ucraina în ultimele săptămâni, alimentând temeri în rândul anumitor state membre că Rusia ar putea încerca să fabrice un pretext pentru o invazie, au declarat trei surse occidentale din domeniul securităţii, relatează luni Reuters.

Acestea au afirmat că preocupările lor s-au accentuat în ultimele săptămâni că o incursiune rusă în Ucraina ar putea fi precedată de un război informaţional şi de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a Ucrainei precum reţelele de electricitate şi gaz.

Rusia ar putea utiliza mercenari pentru a semăna discordie şi a paraliza Ucraina

De asemenea, Rusia ar putea utiliza mercenari pentru a semăna discordie şi a paraliza Ucraina prin intermediul unor asasinate ţintite şi al utilizării unor armamente specializate, au precizat sursele citate.

Duminică, SUA au avertizat din nou că Rusia ar putea pune în scenă o operaţiune 'sub steag fals' în Ucraina pentru a justifica o invazie. 'Este probabil ca mercenari ruşi, sub conducerea statului rus, să fie implicaţi în orice ostilităţi în Ucraina care ar putea include un pretext pentru o invazie', a declarat o sursă de securitate occidentală, sub protecţia anonimatului.

Sursele occidentale de securitate susţin că mercenarii provin de la companiile militare private ruse cu strânse legături cu FSB, principalul succesor al KGB, şi agenţia de informaţii militare GRU.

Nu a reuşit să determine care era misiunea fostului ofiţer

Printre cei desfăşuraţi în ultimele săptămâni este un fost ofiţer al GRU care a lucrat şi pentru grupul de mercenari Wagner. Fostul ofiţer a mers la Doneţk, una dintre cele două regiuni din estul Ucrainei controlate de separatiştii proruşi din 2014, au precizat sursele în cauză. Reuters precizează nu a reuşit să determine care era misiunea fostului ofiţer, a cărui identitate nu i-a fost furnizată.

De asemenea, notează Reuters, grupul Wagner nu a putut fi contactat pentru a comenta informaţia. Kremlinul a precizat luni pentru Reuters că Rusia nu-şi întăreşte prezenţa pe teritoriul Ucrainei, că trupele sale nu au fost niciodată prezente în această ţară şi nu sunt nici acum.

Ministerul rus al Apărării a refuzat să comenteze, când a fost întrebat în scris vineri despre aceste afirmaţii ale surselor de securitate occidentale. Grupurile ruse de mercenari au furnizat arme, personal cu experienţă în operaţiunile speciale şi instruire militară miliţiilor proruse din estul Ucrainei, susţin sursele citate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News