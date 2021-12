Maia Morgenstern, mesaj profund pentru România: Dacă te iubesc?! Te iubesc ca sarea în bucate!

Actrița Maia Morgenstern a transmis un mesaj emoționant de Ziua Națională a României, pe pagina personală de Facebook.

Maia Morgenstern a subliniat că, pentru ea, România este țara în care și-a crescut copiii și și-a condus părinții pe ultimul lor drum și a subliniat în mesajul ei ce anume o face să spună cu inima împăcată că iubește România.

”Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română", a scris actrița, printre altele, făcând trimitere la basmul "Ca sarea-n bucate".

Iată mesajul complet al actriței Maia Morgenstern:

"Bună dimineaţa, România!

La mulţi ani, România!

Te iubesc? Dacă te iubesc, întrebi?

Ştiu şi eu?!?

Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română. Că m-a pus TATA să învăţ la perfecţie, să nu care cumva să fac vreo greşeală!

În fiecare zi râd cu prietenii mei aici, în România. Să ştii că mai strivesc şi cate-o sudalmă apăsat, pe româneşte, aşa. În România am învăţat primele cântece şi poezii. Aici am ars prima plăcintă şi am făcut prima mămăliguţă. Cu cocoloaşe.

În România mi-am născut copiii şi mi-am petrecut părinţii. Am spus bancuri şi am plâns. De jale şi de neputinţă.

În România pot să îmi exprim identitatea, pot să fiu cine sunt: evreică, româncă, actriţă... om.

Dacă te iubesc?!

Te iubesc, Măria ta, ca sarea în bucate!

La mulţi ani, România!”, a scris Maia Morgenstern, pe Facebook.

Maia Morgenstern, agresată după ce a jucat rolul Fecioarei Maria în "Patimile lui Hristos": Am fost scuipată și zgâriată

Maia Morgenstern a povestit că a fost agresată după ce a interpretat rolul Fecioarei Maria în filmul "Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson.

Supraviețuitor al Holocaustului, Usher Morgenstern, tatăl actriței, a fost dat afară de la catedra de Matematică, din cauza faptului că a îndrăznit să critice regimul politic de la vremea aceea.

"Mama lucra și tata stătea acasă și se ocupa de mine, pentru că fusese dat afară de la catedra de Matematici, deoarece îndrăznise să critice regimul, direct și pe față. Supraviețuise Holocaustului, nu-i mai era teamă de nimic. L-au dat afară în sensul că nu mai avea niciun fel de serviciu. Tata n-a avut pensie, n-a avut nimic. Tata n-a vrut să dea în judecată statul român, deși au venit și mi-a spus că au găsit dosarul, ar fi avut dreptul să pornească o acțiune. Tata traducea cărți, mama era cea care punea pâine pe masă, zi de zi, lună de lună, de aici era dorul de mama, pentru că mama lucra. Când avea 40 de ani, le-a lăsat pe toate în urmă, pentru a ocupa un post la Institutul de Informatică, toate erau impotriva ei, nu avea dosar bun, o chema Morgenstern, avea rude în afară, bărbatul ei fusese dat afară”, a povestit Maia Morgenstern, în podcastul lui Mihai Morar.

