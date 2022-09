Maia Morgenstern, în șpagat pe scena iUmor. "Aşa intrare n-am avut niciodată" (FOTO)

Maia Morgenstern continuă seria juraţilor-surpriză iUmor în cadrul celui de-al șaselea episod al show-ului, difuzat duminică, de la 20:00, la Antena 1. Celebra actriță li se va alătura, Deliei, lui Costel și lui Cheloo în misiunea găsirii celui mai amuzant concurent al sezonului 13. Desigur, aceasta va trece prin binecunoscutul „tratament“ al show-ului de umor: momente speciale de roast, pregătite de persoanele la care s-ar fi aşteptat cel mai puţin.

Cu o intrare în scenă care i-a lăsat pe toţi fără cuvinte, mai exact efectuând şpagatul în platoul iUmor, jurata-surpriză a stârnit ropote de aplauze şi bucurie mare la masa juriului. "Aşa intrare cu şpagat n-am avut niciodată la iUmor!”, au mărturisit prezentatorii show-ului, Şerban Copoţ şi Dan Badea. Delia, Costel şi Cheloo au aplaudat îndelung sosirea Maiei în cea de-a şasea ediţie de audiţii iUmor. “Am revenit cu bucurie, la iUmor. Lumea are nevoie de comedie, are nevoie de umor, lumea are nevoie să practice umorul!”, a declarat actriţa.

Întrebată ce oameni dragi intuiește că au venit ca să o ia la roast, Maia Morgenstern a făcut următoarea caracterizare:

"Un om inteligent, un om ce are la rândul său umor, un om ce poate înțelege că: "Bine, bine, râdem, glumim, dar sunt zone care pot crea durere“. Una dintre persoanele care au acceptat să-i facă roast a mărturisit despre aceasta: "Maia este o fire imprevizibilă, e o ființă fără prejudecăți, un artist care încearcă să meargă pe toate palierele. Mie mi se pare extraordinar! Și cu aceeași dezinvoltură le face pe toate, da“.

Tot duminică, de la 20:00, pe scena iUmor va performa câștigătorul sezonului 10 iUmor, Andrei Garici. În calitate de invitat special, el a venit cu un număr savuros de stand-up.

Serialul iMai Mult Umor va însoţi şi de această dată fiecare ediție iUmor și va fi difuzat pe Antena 1 şi pe AntenaPLAY. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.

