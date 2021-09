Maestrul Gheorghe Zamfir urcă pe scena principală a festivalului UNTOLD

O legendă a muzicii, cu peste 185 de albume compuse, vândute în 120 de milioane de exemplare, Gheorghe Zamfir are în palmares compoziții recompensate cu 100 de discuri de aur și de platină, premii și distincții obținute la nivel mondial. Este primul artist român care a câștigat două discuri de aur în SUA și care a cântat în timpul mesei private a unui Papă (Ioan Paul al II-lea, în 1988), se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor Untold.

Intitulat Regele Naiului, Gheorghe Zamfir a colaborat cu muzicieni de top: Andrea Bocelli, Ennio Morricone, André Rieu, Richard Clayderman și mulți alții. De asemenea, a compus temele din coloanele sonore ale filmelor ,,Once Upon A Time in America” și „The Tall Blonde Man with One Black Shoe”, Tarantino folosind interpretarea piesei „Lonely Shepherd” în coloana sonoră a peliculei „Kill Bill”.

Cea mai mare dorință a artistului

Una dintre cele mai mari dorințe ale maestrului este aceea de a pune bazele primei Academii Internaționale de Nai Gheorghe Zamfir, festivalul UNTOLD fiind implicat în promovarea acestui proiect. Doritorii pot cumpăra cărămizi virtuale din viitoarea clădire a Academiei Internaționale de Nai Gheorghe Zamfir de pe platforma clapart.com. Cei care le vor achiziționa își vor vedea numele în calitate de fondatori ,,plutind” în zona Amfiteatrului Academiei cu ajutorul tehnologiei AR (Realitate Augmentată).

După festivalul UNTOLD, va fi lansată o colecție de NFT-uri (Non Fungible Tokes) rezultată din momentele memorabile create de Gheorghe Zamfir.

Continuă seria experiențelor dedicate fanilor Untold

Tărâmul magic UNTOLD își deschide porțile mâine, 9 septembrie, cu lumi de poveste. Fanii vor fi întâmpinați de zeci de personaje fantastice, acrobați internaționali, animatori, dansatori, trupe de teatru și muzicanți, parade și spectacole cu foc sau leduri și multe alte surprize.

Luna – The Rising este protectoarea festivalului în acest an și va fi celebrată la înălțime, atât pe scena principală UNTOLD, cât și în alte zone din festival. Acrobați pe picioroange, care poartă costume de poveste și aduc Luna mai aproape de Pământ, vor defila peste tot în tărâmul magic. Artistele fac parte din trupa Moon Ladies și vin din Italia pregătite să facă spectacol timp de 4 zile și 4 nopți la Cluj-Napoca.

Pădurea din Parcul Central va fi fermecată de acrobații pe cerc și spectacole la înălțime. Jongleriile cu foc și leduri colorate sunt la rândul lor de nelipsit. În fiecare seară de festival, trupa Amaris Agni va îmblânzi focul cu coregrafii impresionante și va colora întunericul cu mișcări uimitoare de dans, puse în lumină de leduri.

Ritmuri de samba în perimetrul festivalului

Fanii se vor încărca cu energie bună și de la trupa Barbarossa Samba Group, care aduce ritmuri intense de samba, multă pasiune pentru muzică și viață, veselie și culoare. Dansatorii de la Jump In vor fi prezenți cu trupa de breakdance steampunk, parada fluturilor și numeroase alte personaje fascinante.

În festival vor exista în acest an și ateliere de percuție pentru cei care își doresc să învețe tainele acestei expresii muzicale unice sau doar sunt curioși să urmărească artiști și elevi în acțiune.

Unul dintre momentele care va face experiența UNTOLD impresionantă este expoziția ,,Art(ist) for the Rainforest”. Acest eveniment aduce în Cluj-Napoca artiști din Peru, reprezentanți ai curentului Neo-Amazonian, care oferă un spectacol unic cu lucrările expuse, o combinație de elemente din natură cu simboluri ale triburilor indiene. Artiști ingenioși din Amazon, Peru și Brazilia au reușit să își facă cunoscută cosmoviziunea, folosindu-se de două elemente fundamental: Pământ și Univers.

Artiști internaționali, prezenți la eveniment

Personaje supradimensionate, sfere de dimensiuni uriașe, plante și animale din Amazon, toate joacă un rol important în acest concept artistic.

De la începutul anului 2019, artiștii din Peru au avut 14 expoziții, în Franța, Olanda, Belgia și România, reușind să vândă peste 100 de lucrări.

Expoziția organizată în cadrul festivalului UNTOLD va recrea o atmosferă autentică, datorită unui invitat special, Puka, un faimos chitarist și artist sharango. Fanii care vizitează această galerie pot dona pentru conservarea pădurilor amazoniene.

Toate aceste experiențe pot fi admirate de sus, din roata fantastică înaltă de 30 de metri, care oferă o panoramă deosebită asupra universului UNTOLD, precum și asupra orașului Cluj-Napoca. Fanii pot trăi momente speciale și în caruselul veseliei și al copilăriei.

Ioana Grama și Alina Ceușan - Meet and greet la festival

Și în acest an, moda are locul ei de cinste în festival. La fashion corner, fanii pot găsi colecții speciale de haine, încălțăminte, bijuterii și accesorii realizate de peste 20 de designeri români, printre care și Ana Tobor – primul influencer virtual din România, care a construit brandul ,,My simplicated”.

Alina Ceușan și Ioana Grama vor fi și ele prezente în zona de fashion, în toate cele 4 zile de distracție, cu propriile branduri de haine. Ioana Grama vine cu brandul Cream Lingerie, unde toate doamnele și domnișoarele pot găsi haine de festival. Totodată, o vor găsi aici în fiecare zi, între 17.00-19.00, pe Ioana Grama, care le va oferi opțiuni de outfituri de festival și va răspunde la întrebările lor.

Și Alina Ceușan vine cu brandul Retrofuture și cu ținute făcute special pentru festival. În fiecare zi își va întâmpina fanii între 17:00 și 19:00, la standul ei, cu sesiuni de meet & greet.

Zona Fantasy House îi așteaptă pe toți cei care doresc coafuri speciale, tatuaje temporare și make-up de festival.