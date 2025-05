Madonna colaborează cu Netflix pentru un serial biografic despre viața și cariera sa

Cântăreața în vârstă de 66 de ani colaborează cu Netflix și cu regizorul filmelor Deadpool și Wolverine, Shawn Levy, la realizarea unei mini-serii ce explorează viața și cariera sa muzicală, scrie The Guardian.

Proiectul, care încă nu are un titlu, a fost raportat pentru prima dată de publicația Deadline și nu are legătură cu un film biografic muzical anunțat anterior, co-scris de Madonna și care urma să o aibă în rol principal pe Julia Garner.

Acest film, care s-a aflat în dezvoltare timp de mai mulți ani la studioul Universal și care, conform relatărilor, a presupus un program intensiv de pregătire pentru a evalua unele dintre cele mai talentate tinere actrițe din industrie, a fost oficial anulat în anul 2023.

Cine o va interpreta pe Madonna?

Încă nu este clar ce perioadă din viața Madonnei va fi prezentată în noul proiect TV, care se află în stadiu incipient la compania de streaming, sau cine o va interpreta pe vedeta originară din Michigan.

Deși anularea filmului a fost anunțată la doar câteva zile după ce Madonna a confirmat turneul mondial Celebration, se pare că artista a continuat să își dorească o adaptare cinematografică a vieții sale, surse citate de Variety spunând că ea a rămas „hotărâtă să facă un film despre viața ei, într-o zi”.

„Vreau să transmit călătoria incredibilă prin care am trecut ca artistă, muziciană, dansatoare – ca ființă umană care încearcă să-și croiască drumul în această lume”, a spus ea în 2020.

„Sunt atât de multe povești neștiute și inspiraționale și cine ar fi mai potrivit să le spună decât mine? Este esențial să împărtășesc urcușurile și coborâșurile vieții mele prin vocea și viziunea mea”, a adăugat ea.

Madonna a co-scris două versiuni ale scenariului filmului – una alături de Diablo Cody, cu care a organizat o sesiune neconvențională de scris pe Instagram Live la sfârșitul lui 2020, și alta împreună cu scenarista filmului The Girl on the Train, Erin Cressida Wilson.

Julia Garner, cunoscută din serialul de succes Ozark, a obținut rolul în fața unor actrițe precum Alexa Demie, Florence Pugh, Bebe Rexha și Odessa Young, după o serie dificilă de sesiuni de pregătire pentru cântat și dansat, intens relatate în presă.

Peste 225,4 milioane de dolari generate din concerte

Cel mai recent album al Madonnei, Madame X (2019), a fost al nouălea care a ajuns pe primul loc în topul Billboard 200.

Turneul Celebration, desfășurat între octombrie 2023 și mai 2024, a fost unul dintre cele mai rapid vândute turnee din istorie, cu peste 1,2 milioane de bilete comercializate. Pe parcursul celor 80 de concerte, artista a generat venituri totale de 225,4 milioane de dolari, susținând spectacole în fața unui public estimat la 1,1 milioane de persoane.

