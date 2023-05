Mădălina Crețan a vorbit despre schimbarea pe care a observat-o la fetița sa de când a devenit părinte singur.

„Eu am observat că de când am rămas noi două, în această combinație, în copiii de șase, șapte ani, în situațiile astea, se naște în ei dorința de a-și proteja părintele, de a fi atent la emoțiile părintelui, de a simți că fericirea părintelui este responsabilitatea lui. Am observat la Iris nevoia de a mă proteja. E foarte fină linia pentru că eu chiar sunt, sau aș putea fi în situația labilă de a mă lăsa protejată de ea și aș ajunge la situația aceea unde eu i-aș pune responsabilitatea fericirii și vieții mele, ei, pe umeri.

Părerea mea este că trebuie să fii un observator foarte fin, tu ca adult, trebuie să știi unde să te oprești. Trebuie să crezi despre tine că nu ești Dumnezeu. Pur simplu trebuie să nu te crezi universul casei tale și că inclusiv acel copil trebuie să aibă grijă de mine.”, a spus Mădălina Crețan.

„Provocările unui părinte singur nu se opresc doar la cele enumerate. Ele conțin elemente în timp real, dinamica familiei e reală și putem spune următorul lucru, fără să mergem pe ideea de a îndoctrina sau de a minți. În fiecare zi, în conformitate cu gradul nostru de evoluție educațională, cognitivă și emoțională, noi ne lovim de elemente pe care vrem să le înțelegem sau nu. Exact ca într-o relație de cuplu greșită în care nu ești capabil să înțelegi că tu nu meriți un partener care să-ți fie mai mult decât un făptaș în viață și atunci tu stai într-o relație toxică din care ieși cu foarte mare greutate, omul respectiv îți oferă doar elemente negative în viața ta și tu spui: „Atât merit.”

Același lucru se întâmplă și cu provocările părintelui singur. El se dovedește a fi un element într-o permanentă conversie, transformare și raportare la sine în timp real, respectiv din victimă, el ajunge o victimă a propriei neputințe. Ajunge să se reinventeze. În momentul în care părintele s-a reinventat, noi atunci avem un subiect pe care îl putem ridica din ceea ce a fost în ceea ce este în prezent: echilibrat, de încredere, responsabil, etic, 100% coloana vertebrală, prezent în viața copilului, dornic de evoluție alături de copil, dornic de o aprofundare a educației în diferite stiluri pe care dânsul le alege după buna sa credință și un om apropiat de bunul Dumnezeu.

Toate acestea formează noul părinte, chit că este singur. A reușit singur să se reinventeze alături de copil. El este părinte singur pentru el în prezența copilului, nu neapărat pentru copil, fiindcă tot universul copilului ce are un părinte singur evoluează, se expandează și integrează un singur părinte cât pentru doi părinți. De aceea este important să înțelegem ceea ce suntem noi astăzi în prezent ca și părinți singuri, ce suntem noi astăzi în prezent pentru copiii noștri, și mamă, și tată.

În funcție de tipurile de elemente care apar în viața noastră noi trebuie să alegem ce știm să facem bine și foarte bine, să fim apropiați, să fim prieteni, deschiși, să avem o dinamică bună în comunicare, în viață de zi cu zi, în doi să nu avem certuri, supărări, elemente negative.”, a adăugat psihologul Radu Leca.

