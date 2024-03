Macron un „tour de force”. Președintele Franței, surprins în ipostaze extrem de... interesante / foto

Revista pentru femei Femme Actuelle a descris fotografiile mai flatant, scriind că acestea arată „soțul lui Brigitte Macron” cu „o privire hotărâtă, ca și cum ar vrea să lupte cu adversarul său... Pare să lovească atât de tare încât bicepsul îi iese sub tricoul său negru”, relatează The Guardian.

Alți comentatori au exprimat consternare față de imaginile respective. Deputatul francez din partea Verzilor, Sandrone Rousseau, a republicat una dintre fotografiile cu comentariul: „Ce eșec pentru progresism. Și ce sărăcie de comunicare politică.” Scriind în ziarul de centru-stânga Libération, Jonathan Bouchet-Petersen a spus că fotografiile reprezintă „o alegere de comunicare destul de descurajantă” și că ar fi fost de preferat dacă fotografia chiar ar fi fost produsul unui utilizator de social media viclean, așa cum a presupus inițial.

Éric Anceau, profesor de istorie la Universitatea Lorraine, a scris că fotografiile fac „parte din virilitatea neo-populistă pe care o preferă unii lideri astăzi, începând cu maestrul genului (până acum) Vladimir Putin”. Putin a fost anterior fotografiat pescuind, trăgând cu arma, călare fără tricou, jucând hochei pe gheață, învingându-și adversarii la judo și călare pe tancuri și submarine.

Macron a mai stârnit în trecut interesul cu o fotografie în care apare întins pe o canapea, cămașa descheiată lăsând la vedere un piept înflorit, în timpul campaniei sale electorale din 2022.

a very good afternoon to Emmanuel Macron's official photographer, who has, apparently, as of today, taken to just posting thirst traps of the president of France on Instagram https://t.co/3pRD0esp9C pic.twitter.com/3FVYjqdNsS