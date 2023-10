Macron reafirmă sprijinul pentru Ucraina în ciuda atenției acordate conflictului israeliano-palestinian

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că revenirea conflictului israeliano-palestinian în centrul atenţiei internaţionale nu va afecta sprijinul europenilor pentru Ucraina.



"Multiplicarea crizelor nu va slăbi în niciun fel sprijinul francez şi european pentru Ucraina, care va rămâne atât timp cât va fi necesar", a subliniat preşedintele francez în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean, a indicat Elysée.



Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre capacităţile militare ale Ucrainei, care se aşteaptă la o nouă campanie de bombardamente ruse în timpul iernii, şi despre "nevoile" acesteia pe măsură ce se apropie acest sezon, au indicat cele două preşedinţii.



Şeful statului ucrainean a subliniat pe platforma X că ţara sa acordă "o mare importanţă ajutorului militar al Franţei", care a furnizat în special tunuri de artilerie Caesar şi a promis rachete SCALP cu rază lungă de acţiune.

