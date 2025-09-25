€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:37 25 Sep 2025 | Data publicării: 13:58 25 Sep 2025

EXCLUSIV Macro-dezbaterea "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale"

Autor: Ciprian Cotu
Macro-dezbaterea "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale"
 

Pe 26 septembrie 2025, între orele 13:00 și 16:00, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în Salonul Carol I din București, ȘtiriDiaspora.ro organizează dezbaterea „Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale”.

Evenimentul, dedicat unuia dintre cele mai importante fenomene sociale ale ultimelor decenii - migrația masivă a românilor și impactul acesteia asupra identității generațiilor născute în străinătate - va fi transmis live pe www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro. Transmisiunea va putea fi urmărită și în secțiunea „Dezbateri” a proiectului „Născuți în diaspora”, disponibilă pe www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro.

În prezent, peste 5,7 milioane de români trăiesc în afara granițelor țării, iar în ultimii 15 ani s-au născut peste 400.000 de copii români în diaspora. Această realitate ridică întrebări esențiale despre identitatea culturală și națională a noilor generații. Mulți dintre acești copii se confruntă încă de mici cu dileme despre apartenența lor, ceea ce poate duce la confuzie și lipsă de încredere.

Dezbaterea are ca obiectiv identificarea de soluții concrete prin care limba, cultura și valorile românești să fie transmise noilor generații din diaspora. Printre temele centrale se numără strategiile pentru menținerea limbii române, rolul educației și al familiei în transmiterea valorilor identitare, importanța păstrării tradițiilor, dar și sprijinul pe care îl pot oferi biserica și comunitățile religioase. De asemenea, participanții vor analiza cum poate fi valorificată dubla apartenență culturală a copiilor români pentru a contribui la dezvoltarea lor personală și profesională, dar și la evoluția României.

Vor fi abordate și provocările legate de reîntoarcerea în țară a copiilor din diaspora, de la adaptarea la sistemul educațional până la integrarea socială și depășirea diferențelor lingvistice și culturale.

Această dezbatere reprezintă un pas concret pentru crearea unei strategii naționale coerente de sprijin a comunităților românești din afara țării și transmite un mesaj ferm despre importanța păstrării identității lingvistice și culturale, în paralel cu integrarea armonioasă în țările gazdă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Polițiștii maghiari, captură de 4,4 kg de marijuana într-un microbuz românesc
Publicat acum 20 minute
Proiect crucial pentru tinerii stagiari. Propunerile Georgianei Teodorescu, la vot în plenul Parlamentului European
Publicat acum 31 minute
Noi modificări în Legea Sănătății: Serviciile farmaceutice și vaccinarea în farmacii, integrate oficial
Publicat acum 45 minute
Momentul când Zelenski este dispus să plece din fruntea Ucrainei
Publicat acum 50 minute
Urgențe ginecologice și sarcina cu risc. Dr. Ingrid Gheorghe (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 16 ore si 16 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close