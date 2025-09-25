Macro-dezbaterea "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale"

Evenimentul, dedicat unuia dintre cele mai importante fenomene sociale ale ultimelor decenii - migrația masivă a românilor și impactul acesteia asupra identității generațiilor născute în străinătate - va fi transmis live pe www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro. Transmisiunea va putea fi urmărită și în secțiunea „Dezbateri” a proiectului „Născuți în diaspora”, disponibilă pe www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro.

În prezent, peste 5,7 milioane de români trăiesc în afara granițelor țării, iar în ultimii 15 ani s-au născut peste 400.000 de copii români în diaspora. Această realitate ridică întrebări esențiale despre identitatea culturală și națională a noilor generații. Mulți dintre acești copii se confruntă încă de mici cu dileme despre apartenența lor, ceea ce poate duce la confuzie și lipsă de încredere.

Dezbaterea are ca obiectiv identificarea de soluții concrete prin care limba, cultura și valorile românești să fie transmise noilor generații din diaspora. Printre temele centrale se numără strategiile pentru menținerea limbii române, rolul educației și al familiei în transmiterea valorilor identitare, importanța păstrării tradițiilor, dar și sprijinul pe care îl pot oferi biserica și comunitățile religioase. De asemenea, participanții vor analiza cum poate fi valorificată dubla apartenență culturală a copiilor români pentru a contribui la dezvoltarea lor personală și profesională, dar și la evoluția României.

Vor fi abordate și provocările legate de reîntoarcerea în țară a copiilor din diaspora, de la adaptarea la sistemul educațional până la integrarea socială și depășirea diferențelor lingvistice și culturale.

Această dezbatere reprezintă un pas concret pentru crearea unei strategii naționale coerente de sprijin a comunităților românești din afara țării și transmite un mesaj ferm despre importanța păstrării identității lingvistice și culturale, în paralel cu integrarea armonioasă în țările gazdă.