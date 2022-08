Macaulay Culkin a trăit în sărăcie lucie. "Am fost 7 fraţi. Mă strecuram pe sub băncile de la teatru ca să caut mărunţiş pe jos"

Filmul „Singur acasă” (1990) a fost comedia cu cele mai multe încasări timp de câteva decenii bune, care l-a transformat pe puştiul de numai 10 ani, Macaulay Culkin, într-un superstar hollywoodian şi pe restul familiei lui, în nişte milionari peste noapte. Însă, înainte de succesul lui Macaulay, familia Culkin a trăit într-o sărăcie lucie şi nici măcar după ce scăpaseră de sărăcia n-au reuşit să se bucure de ce aveau.

Conform celor publicate de revista New York, Kit Culkin şi Patricia Brentrup locuiau într-un apartament cu două camere de pe strada 94 din New York. Cam la fiecare doi ani, familia lor se extindea cu încă un membru, în total ajungând să existe şapte copii sub acelaşi acoperiş – cinci băieţi şi două fete – , de fapt în acelaşi dormitor. „Era, în mare, un hol lung, care era separat de pragurile unor uşi, care nu aveau uşi”, a dezvăluit actorul pentru revista sus menţionată. „Cred că nici măcar uşi nu ne permiteam...”, a ţinut să adauge acesta. Telegraph susţine că Kit, capul familiei, lucra la biserica catolică, în timp ce Patricia lucra la un call-center. „Erau atât de săraci, încât a trebuit să plătesc din banii mei drumul lor până la repetiţii”, a mărturisit Billy Hopkins, un director de casting de la Hollywood. „Macaulay se strecura pe sub băncile de la teatru ca să caute mărunţiş pe jos, căzut din buzunarele oamenilor”, a adăugat acesta.

Cea care a încercat şi care a şi reuşit să menţină familia împreună a fost mama copiilor, care se zbătea să pună ceva pe masă în fiecare seară şi împodobea bradul de Crăciun, în ciuda lipsurilor materiale de tot felul pe care le aveau înainte ca Macaulay să devină cunoscut în Cetatea Filmului. „Am făcut foamea ani la rând, ne-am chinuit enorm, după care am devenit cunoscuţi, am obţinut succesul mult dorit şi aş fi crezut că ne vom bucura de o perioadă bună, ne vom relaxa, dar nu a fost aşa...”, a declarat Patricia pentru Telegraph. „S-a dovedit că eram mai fericiţi când trăiam de pe o zi pe alta, iar lucrul acesta ne-a afectat mult. Nu reuşeam să ne bucurăm de tot ceea ce ajunsese întreaga familie să realizeze”, a conchis mama faimosului actor.

Buzz, fratele lui "Kevin" din "Singur acasă", acuzat de viol

Buzz din filmul „Singur Acasă‟, pe numele său real Devin Ratray, a fost acuzat că ar fi violat o femeie în anul 2017. Actorul, în vârstă de 45 de ani, este investigat de către poliția din New York, după ce o femeie, pe nume Lisa Smith, l-a acuzat de viol. Ea susține că, în anul 2017, Devin ar fi atacat-o în apartamentul său din Manhattan, i-ar fi pus substanțe interzise în băutură și ar fi violat-o.

Conform CNN, Smith le-a spus procurorilor că ea și Devin Ratray erau prieteni de 15 ani, înainte de presupusul incident. Femeia a povestit că în seara presupusului viol, Devin Ratray i-a oferit un anumit pahar cu alcool, iar după ce l-a consumat, a adormit: „Îmi amintesc că m-am trezit și nu m-am mai putut mișca. Nu puteam să deschid ochii, dar puteam auzi și simți ce se întâmplă‟, a mărturisit Lisa Smith.

Lisa Smith a mai spus că l-a confruntat a doua zi pe actor, dar el a negat afirmațiile femeii, spunând că nu ar fi fost în stare să facă așa ceva, deoarece este impotent. Contactat de către autorități, Ratray a pledat nevinovat și a spus că și-a amintit de seara pe care a petrecut-o cu Smith, dar a negat acuzațiile aduse. „Nu am făcut sex!‟, a susținut acesta cu tărie. Actorul este programat la audieri în luna octombrie. Devin Retray l-a interpretat pe Buzz McCallister, fratele mai mare al lui Kevin, în filmul de succes, din anul 1990. Mai târziu, Devin a apărut în „Singur Acasă 2: Pierdut în New York‟, în „Home Sweet Home Alone‟, dar și în filmele „Hustlers‟ și „Kimi‟.

