”Să știi că mă îngrijorează- și nu am mai spus până acum acest lucru- dar mă îngrijorează tocmai pentru că am observat că statistica pandemiei și operațiunile din pandemie au început să fie folosite atât în lupta politică de pe scenă, apropo de asaltul lui Marcel Ciolacu, apropo de știrile legate de falsificarea datelor de anul trecut, dar mai ales apropo de lupta subterană care se duce între Vlad Voiculescu, care zice că are acces la anumite statistici și ne-a informat că, în 2020, Guvernul Orban, din care a nu făceau parte doar îl susțineau, ar fi falsificat aceste date în interes electoral. Această luptă subterană este extrem de periculoasă atât pentru administrarea pandemiei, dar și pentru un dezechilibru precoce la nivelul guvernării, pentru că după acel atac cu ”esențiali” (n.r. vaccinarea persolului esențial) al lui Voiculescu care venea tot din prisma statisticii pandemiei, a uneia discrete dacă nu secrete, apropo și de cei acoperiți care s-au vaccinat și așa mai departe, asta de a doua este un atac direct la partenerul de coaliție, la cel care administrează într-un fel sau altul, mă refer la liberali și la Ludovic Orban, care au fost acuzați nici mai mult nici mai puțin că au falsificat datele de raportare ale pandemiei, lucru care nu este de glumă”, a detaliat Cozmin Gușă, în emisiunea ”Deferiți mass-media”, difuzată pe canelele DCNews, dar și la Gold FM.