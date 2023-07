Luminiţa Odobescu: În acest moment, România deţine cele mai importante, solide garanţii de securitate din istorie

Luminiţa Odobescu, Ministrul afacerilor Externe, a afirmat că în prezent, România, ca membru NATO şi al Uniunii Europene, beneficiază de cele mai puternice garanţii de securitate din întreaga sa istorie, transmite Agerpres.

Odobescu a subliniat la Antena 3 că în cadrul discuţiei cu secretarul de stat american, Antony Blinken, a prezentat măsurile curente şi viitoare pe care România le implementează pentru a sprijini Ucraina în asigurarea tranzitului cerealelor. Aceasta a adăugat că sprijinirea Ucrainei în această privinţă este o prioritate esenţială pentru România.

"Am avut o discuţie astăzi foarte bună şi detaliată cu secretarul de stat american, Antony Blinken. A fost o discuţie normală între aliaţi pentru evaluarea situaţiei şi pentru coordonare strânsă, mai ales în contextul în care, săptămâna aceasta, va avea loc la Bruxelles reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, dar şi un consiliu Nato-Ucraina. Această discuţie vine, evident, şi în contextul situaţiei de securitate de la frontiera noastră din zona Mării Negre, pe fondul atacurilor repetate, inacceptabile ale Rusiei asupra unor obiective civile, în primul rând asupra unor monumente identitare, am văzut atacul asupra Catedralei de la Odessa, dar mai ales asupra infrastructurii fluviale şi maritime şi am văzut noaptea trecută atacurile din apropierea graniţei cu România. Discuţia a vizat evident şi decizia Rusiei de a nu mai prelungi iniţiativa ONU privind cerealele la Marea Neagră", a precizat Odobescu.

Măsurile luate de România în contextul conflictului din Ucraina

Ea a afirmat că "atât preşedintele României, cât şi prim-ministrul au condamnat ferm aceste atacuri inacceptabile, care de fapt, prin distrugerea infrastructurii şi a depozitelor, urmăresc, până la urmă, cinic, să creeze o criză alimentară mondială".



"Noi am prezentat în această discuţie cu secretarul de stat american ceea ce facem pentru Ucraina, am prezentat măsurile actuale, dar şi viitoare pe care România le-a luat şi continuă să le ia pentru a asigura tranzitul cerealelor. Este un o prioritate pentru partea română şi am asigurat partea americană şi suntem de fapt în strânsă coordonare şi cu ceilalţi parteneri, nu numai cu partenerii americani, ci şi cu partenerii europeni, să vedem cum putem să sprijinim mai bine Ucraina şi pe acest domeniu, mai ales în acest moment dificil", a adăugat ministrul.

Decizia României de a se alătura declaraţiei G7 în sprijinul Ucrainei

Odobescu a subliniat şi că l-a informat pe secretarul de stat american şi asupra deciziei României de a se alătura declaraţiei G7 în sprijinul Ucrainei, care a fost prezentată în marja summitului NATO de la Vilnius.



Întrebată în legătură cu faptul că ar exista pericolul ca şi teritoriul României să fie lovit, într-un incident, Odobescu a răspuns: "Eu nu aş vrea să speculăm pe această natură, pentru că, din punctul nostru de vedere, în acest moment, România, ca membru NATO, ca membru al Uniunii Europene, deţine cele mai importante sau mai solide garanţii de securitate din întreaga noastră istorie, deci acest lucru este foarte, foarte important de subliniat la acest moment".

Odobescu: Am arătat că am putut să găsim soluţii





"Şi cred că, prin deschiderea punctelor de frontieră, prin îmbunătăţirea infrastructurii, nu numai a infrastructurii fluviale, dar şi a celei terestre şi feroviare, prin tot ceea ce s-a făcut în ultima perioadă, am arătat că am putut să găsim soluţii şi vom lucra în continuare la nivelul Guvernului. Deja s-a discutat în strânsă coordonare, cum am spus, cu Comisia Europeană, pentru că aceste lucruri se gestionează prin aceste culoare de solidaritate cu sprijin european pentru a ajuta în continuare Ucraina", a menţionat ministrul.



În plus, odobescu adăugat că este foarte important rolul geostrategic al Mării Negre şi "faptul că la Vilnius România a reuşit să aibă un paragraf despre Marea Neagră şi aceste decizii, care sunt scrise foarte clar, sunt cu atât mai relevante în contextul actual".



"Ne bucurăm şi în continuare şi salutăm implicarea tuturor aliaţilor în consolidarea şi recunoaşterea rolului geostrategic în contextul actual al Mării Negre", a spus Luminiţa Odobescu.

Rolul geostrategic al Mării Negre





Potrivit acesteia România este în strânsă legătură cu aliaţii pentru a pregăti poziţionarea la momentul actual în perspectiva Consiliului Nord-Atlantic de miercuri de la Bruxelles.



"După cum am spus, toate aspectele sunt legate de rolul geostrategic al Mării Negre şi de importanţa sprijinului şi consolidării măsurilor de descurajare şi apărare. Deci, ceea ce s-a făcut la Madrid şi toate deciziile luate la Madrid şi respectiv la Vilnius îşi arată încă o dată relevanţa în contextul actual. Este foarte important de subliniat acest lucru, pentru că România are prezenţă militară, este sprijinită permanent şi este un membru activ şi important al NATO pe Flancul estic, iar toate măsurile acestea de consolidare ale Flancului estic ne arată încă o dată şi conferă până la urmă cetăţenilor români siguranţa necesară", a susţinut Odobescu.



Ea a menţionat şi faptul că în discuţia cu secretarul american a fost subliniată importanţa sprijinului pentru consolidarea rezilienţei Republicii Moldova.



"Tot ce se întâmplă în ultimele zile se întâmplă în apropierea României, dar şi a Republicii Moldova şi este important să ne coordonăm, atât cu partenerii americani, cât şi cu partenerii europeni, să sprijinim în continuare Republica Moldova", a subliniat mnistrul.

