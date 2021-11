Lukașenko vrea rachete nucleare rusești la granița UE. Criza riscă să escaladeze

Rusia este un aliat apropiat al Belarus, care este acuzată de UE că a pus la cale o criză la frontiera sa aducând cu avionul mii de migranţi pe care apoi i-a îndreptat spre frontiera cu Polonia. Bruxellesul se pregăteşte să adopte noi sancţiuni pentru a sancţiona Minskul.



Lukaşenko a declarat revistei că are nevoie de sistemul de rachete balistice mobil Iskander, care are o rază de acţiune de până la 500 km şi poate transporta focoase convenţionale sau nucleare.



"Am nevoie de mai multe divizii în vest şi în sud, lasă-le să stea acolo", a spus el.



Statele membre UE Polonia şi Lituania se află la vest de Belarus, iar la sud ţara se învecinează cu Ucraina, notează AFP.



Aleksandr Lukaşenko nu a dat indicii dacă a avut sau nu discuţii cu Moscova privind primirea sistemelor de rachete. Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns unei solicitări a Reuters de a comenta informaţia.