Ludovic Orban, declarație de avere. Rifai l-a pus în fața contului "fantomă": Vreți să păreți mai sărac decât sunteți

După mai bine de 30 ani de politică, Ludovic Orban este considerat unul dintre cei mai săraci politicieni din țară, declarația sa de avere fiind una destul de simplă și sumară. Potrivit acesteia, președintele Camerei Deputaților și soția sa, Mihaela, au o casă în satul Dobroeşti cu suprafața de 200 de metri pătrați, din care Ludovic Orban deține 50%, o mașină Volkswagen Passat, fabricat în anul 2007, iar sursele de venit sunt unele modeste.

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, "40 de întrebări", Ludovic Orban a vorbit despre veniturile sale și a clarificat toate zvonurile.

Denise Rifai: Din 2002 aveți un cont, "fantomă", cum l-au numit jurnaliștii, în care ați declarat că aveți peste 27.000 de lei. Contul apare în declarația de avere abia în 2020. Discrepanțe au descperit jurnaliștii și în ceea ce privește venitul obținut pentru consultanță în cadrul unei renumite case de avocatură.

În declarația de avere publicată în decembrie 2019, venitul a fost de 9.000 de lei, suma s-a schimbat brusc în 90.000 de lei în declarația de avere din vara anului următor, practic suma s-a înzecit în doar jumătate de an. Presa a fost pusă iar în dificultate când dv ați declarat într-o lună un venit de doar 3.000 de lei, în condițiile în care, tot jurnaliștii au calculat că doar pe țigări cheltuiți tot cam 3.000 de lei lunar.

"Vreți să păreți mai sărac decât sunteți?"

"Nu. Nu vreau să par în nici un fel. Sunt așa cum sunt... Am avut veniturile pe care le-am avut și care sunt cunoscute, sunt trecute în declarația de avere. Contul despre care se face vorbire este deschis în 2002, dar care a fost alimentat din venitul pe care l-am avut ca și premier.

De aia a crescut contul respectiv pentru că se vărsa acolo suma pe care o primeam, indemnizația de premier. Niciodată nu am avut nicio problemă legată de declarațiile de avere, deși scriu declarații de atunci de când a apărut legea.

Niciodată nu s-a descoperit vreo neconcordanță între ceea ce am scris în declarația din 2006 sau 2007, până astăzi. Și nici nu are cum.

Ce am? Am o mașină, mașina familiei este un Volkswagen Passat care e achiziționat în urmă cu 12 ani, stau într-o casă ca un om normal, n-am vile.

Am trăit din leafa pe care am avut-o, din venitul pe care l-am avut, în rest, nu am avut alte venituri. Lucrul ăsta se vede, niciodată nu am vrut să par altfel decât sunt și poți să-ți dai seama de lucrul ăsta după cum e un om, după cum se îmbracă, ce gusturi are, unde își petrece concediile. Sunt niște lucruri care se văd. Eu niciodată nu am dorit să epatez!", a declarat Ludovic Orban, la Kanal D.