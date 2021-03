Cine este Mihaela, soția lui Ludovic Orban. Denise Rifai l-a provocat: Eram pe punctul de a pierde tot

Ludovic Orban și soția sa, Mihaela, s-au cunoscut în anul 1992, la o petrecere și a fost dragoste la prima vedere, potrivit unei declarații mai vechi a lui Ludovic Orban. De profesie psiholog și psihoterapeut, soția lui Ludovic Orban pare să fie forul decizional în casă, potrivit unei alte declarații a președintelui Camerei Deputaților.

Denise Rifai l-a provocat pe Ludovic Orban să vorbească despre soția sa. Întrebat cât de des îi spune "te iubesc!", Ludovic Orban a răspuns, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai":

"Un lucru evident nu trebuie repetat de foarte multe ori. Suntem de o lungă perioadă de timp împreună. Până să luam decizia să ne căsătorim am stat împreună șase ani. Nu vorbesc despre soție pentru că nu și-a dorit niciodată publicitate, a preferat să nu fie în atenția opiniei publice, e o persoană destul de discretă, o persoană care deși mă sprijină în cariera politică și de multe ori, în momentele în care am avut nevoie de acest sprijin a venit necondiționat, chiar dacă viața politică, așa cum am considerat eu că trebuie făcută politica a dus la multe sacrificii pentru soție și îi mulțumesc că a fost alături în cele mai grele momente.

Eu chiar am fost de-a lungul vieții mele politice în momente dificile, în care eram pe punctul de a pierde tot. Soția a fost alături de mine și a fost cel mai puternic sprijin pe care l-am avut. Atât pot să spun de soție".

Denise Rifai: În rest, nu ne spuneți. Ați spus că nu prea îi spuneți că o iubiți!

Ludovic Orban: Nu am spus asta! Am spus că un lucru evident nu trebuie repetat! Când iubești pe cineva, se vede!

