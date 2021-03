Orban, despre "ruptura" de Iohannis. De ce nu l-a mai vrut premier: Serios vă spun

Vezi și: Se pregătește debarcarea lui Ludovic Orban de la șefia PNL? Denise Rifai, întrebare directă, după ”dorința” lui Klaus Iohannis

Denise Rifai l-a întrebat pe Ludovic Orban de ce nu l-a mai vrut Klaus Iohannis în funcția de premier.

"Această întrebare nu știu pe ce se bazează, serios vă spun! Îmi aduc aminte că prima negociere a fost Florin Cîțu premier, Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților. Partenerii de coaliție au respins această variantă. Când am flexibilizat mandatul, dacă vă aduceți aminte, a doua formulă era Ludovic Orban premier, Florin Cîțu președintele Senatului.

Ambele chestiuni le-am discutat cu președintele Klaus Iohannis, ca atare întrebare de ce nu m-a mai vrut sau de ce nu mă mai vrea nu este o întrebare. Președintele României a fost de acord cu ambele variante.

Noi am avut o gândire legată de acest subiect, pe baza unei strategii și împreună am luat deciziile pe care le-am luat. Ceea ce este important e că am văzut că a curs multă cerneală, reușita acestor negocieri a fost un mare succes. PNL a rămas principalul partid de guvernământ. (...) Convingerea mea este că și dacă va fi o competiție în PNL, președintele nu va interveni în această competiție, așa cum nu a făcut-o nici la competiția anterioară", a răspuns Ludovic Orban, în emisiunea lui Denise Rifai.