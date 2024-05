În cadrul Interviurilor DC News TV și DC News, analistul politic Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, care este, în opinia sa, cel mai important proiect realizat pentru București în timpul mandatului său.

”Cred că cel mai important proiect este stația de la Glina. A și fost selectată pentru Mare Premiu Internațional. Știți că este o lucrare începută încă din 1975, Bucureștiul, apele noastre reziduale să nu mai polueze Dâmbovița, Argeș, Dunăre, Marea Neagră. Și în sfârșit, în 2023, lucrul acesta s-a întâmplat.

Acum, pentru viața de zi cu zi a bucureștenilor, sunt mai multe lucruri. Cred că am făcut progrese pe transportul public, am făcut progrese pe termoficare, am mai stăvilit din dezvoltarea urbană haotică. Din punct de vedere funcțional am scos primăria din faliment”, a declarat Nicușor Dan.

”Trebuia să le plătim pe loc, iar noi în cont nu aveam nimic”

Edilul a ținut să puncteze că una dintre cauzele eșecurilor pe care le-a avut în timpul mandatului a fost tocmai pentru că ”în primul an, am plătit datorii, am eșalonat datorii, care erau în valoare de 3 miliarde de lei. Datorii curente, nu vorbesc de alea la bănci.

Teoretic trebuia să le plătim pe loc, iar noi în cont nu aveam nimic. În condițiile în care bugetul nostru pe acel an era 4,5 miliarde de lei, asta însemnând și salarii, și spitale, și subvenția la transportul public, subvenția la căldură”, a mai spus Nicușor Dan.

