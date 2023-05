Lucian Bode, despre acuzaţia de plagiat: A fost o campanie mizerabilă, o campanie politică dusă de USR

Lucian Bode a salutat decizia Consiliului Naţional de Etică, organism aflat în subordinea Ministerului Cercetării, care a stabilit că Bode nu a plagiat în volumul bazat pe teza de doctorat.

'Mă feresc să comentez decizii ale instanţelor, fie că sunt instanţe academice, fie că sunt instanţe de judecată. Vreau să spun de la început că am un respect deosebit faţă de întreaga comunitate academică din România. Am un respect deosebit faţă de una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume - Universitatea Babeş - Bolyai. Astăzi, acest organism la nivel naţional, Consiliul Naţional de Etică, cel mai important îndrituit să verifice conduita şi etica academică a dat acest verdict, de neplagiat, spunând că nu am plagiat în carte şi evident nu am plagiat nici teza de doctorat.

Practic, acest verdict vine şi confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni. A fost o campanie mizerabilă, o campanie politică dusă de USR şi de asociaţii USR, împotriva mea, care nu a avut nicio legătură cu realitatea. Am încredere că adevărul este de partea mea şi, într-un final, justiţia se va pronunţa şi va rămâne o decizie definitivă. Respect toate deciziile instanţelor academice şi instanţelor de judecată din România', a spus ministrul Afacerilor Interne.

Consiliul Naţional de Etică a constatat că Lucian Bode nu a plagiat în cartea bazată pe teza sa de doctorat. Decizia a venit după ce anterior Comisia de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj a concluzionat că teza de doctorat a ministrului Afacerilor Interne ar avea conţinut plagiat.

Hotărârea a fost luată într-o ședință în care a apărut și un reprezentant al Ministerului Cercetării.

Cartea intitulată „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, publicată de Lucian Bode, “nu este plagiată, dar conține un număr mare de greșeli de citare, precum și un stil neuniform de citare”. Aceasta este constatarea oficială a Consiliului Național de Etică în cercetare (CNECSDTI), potrivit Edupedu, care a analizat acest volum realizat pe baza tezei de doctorat a actualului ministru de Interne, teză care, potrivit Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai (UBB), este “profund viciată” de plagiat.

Ministerul Cercetării precizează că la ședinta unde a fost discutat cazul a fost de față și un reprezentant al său, dar că acesta nu a intervenit în niciun fel, CNECSDTI fiind un for cu activitate independentă aflat în coordonarea, nu în subordinea MCID.

Decizia a fost luată în lipsa lui Dacian Dragoș, președinte al CNECSDTI, în condițiile în care acesta este și președintele Comisiei de Etică a UBB, care constatase plagiat în cazul tezei de doctorat a lui Lucian Bode.

Locul lui Dacian Dragoș a fost luat, în această speță, de vicepreședintele CNECSDTI, Eugen Stamate, “pentru a evita un posibil conflict de interese” în ceea ce-l privește pe primul potrivit deciziei. Vezi continuarea aici!

