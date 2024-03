Luare de ostatici în Olanda, într-o cafenea din Ede: 150 de case evacuate. Atacatorul susține că are ”un sac de bombe”/ Trenurile au fost oprite

Mai multe persoane sunt ținute ostatice într-o cafenea din orașul Ede, din estul olandez. Casele din zonă au fost evacuate. Nu există indicii al unui motiv terorist, conform poliției.

Mai multe unități de poliție au fost trimise la fața locului. 150 de case din zonă au fost evacuate, oamenilor li s-a cerut să se îndepărteze de zona cafenelei.

Bărbatul care a luat ostaticii are asupra sa arme și explozibili. El amenință că-i omoară pe toți cei din interiorul localului, identificat ca Petticoat.

Un reporter de la postul de televiziune NOS a relatat că la fața locului se afla un robot controlat de la distanță, precum și unități anti-explozive și poliție în echipament de protecție.

VIDEO cu robotul:

Trenurile către și dinspre Ede au fost anulate.

Imagini cu atacatorul, în timp ce amenință cu pistolul un ostatic. Se pare că acesta susține că are un ”sac de bombe”:

URGENT – Netherlands: Footage shows the suspect, who kidnapped 3-5 people in the cafe Petticoat in Ede inside with a hostage. It is said he has placed an explosive device next to him.#Petticoat #Ede pic.twitter.com/coSr0qlQn8