Val de revoltă după piesa Loredanei cu "regii" manelelor. Fanii, mesaje acide: O mizerie! Așa disperată ai ajuns? Îmi vine să vomit

Loredana Groza și ”regii” manelelor au reușit o premieră în muzica românească. Piesa ”Fericire” a doborât recordurile la nivel mondial. Piesa a ajuns pe locul 8 în topul mondial.

Rafală de mesaje de revoltă la adresa Loredanei Groza

- "Oribila melodia"

- "N-a mai fost loc în titlu, că mai cântau 10 - 15 inși"

- "Producator:

- Loredana, de cati manelisti ai nevoie?

Loredana:

- Da"

- "Melodia asta e ca șhaorma, "cu de toate""

- "Imediat ce s-a lansat hitul ăsta, Putin și-a retras trupele de la granița cu Ucraina"

- "Nu sunt manelist, dar observ o tendință în industrie"

- "Loredana, după piesa asta jalnică, nu pot să te mai iau în serios! Așa disperată ai ajuns?"

- "Salam dă clasă la toată melodia...."

- "Ce-a decăzut și Groza asta... Să te apuci de subcultura numită manele..."

- "Ce o fi în capul artiștilor consacrați sa se combine, colaboreze sau mai știu eu ce, cu ultimile scursuri ale muzicii care nu doar ca sunt josnice dar nici măcar nu știu sa vorbească corect românește. Urmăresc de ceva timp profilul tău și nu văzusem nimic despre muzica calitativa cu care ne-ai obișnuit pe mulți, vad doar pozele unei femei care, după ce s-a tunat nițel, are nevoie de like-uri pt a-i creste orgoliul, nu e nimic rău să îmbătrânești, erai frumoasa și mult mai apreciata înainte. Acum, cu "draguta" colaborare, nu ai făcut decât sa întregești un tablou dezgustător asupra imaginii pe care te-ai luptat sa o creezi atâția ani.."

- "Nu pot sa cred, ma incearca un amalgam de sentimente, negative vreau sa spun. Loredana, pe bune? Cu Jagardel sa canti? Scuza-ma dar aveam un respect si o apreciere deosebita fata de tine. Ti-ai dat cu firma in cap. Hai, ca la unii le e foame de bani dar tu, ce faci. Pe bune , nu pot sa cred . Cu lautari autentici chiar ti-a stat bine si felicitari dat cu asta?"

- "Super, nonconformista Loredana! Da,este un pic “discriminare“ aici . Unde l-ați lăsat pe Guță si Copilul minune? Trebuia sa vină si Cristi Minculescu si era istoria muzicii democrată scrisă. Bravo pt tot si la toți!"

- "M-ai dezamagit, să te văd cântand cu acești pacienți"

- "Jesus, mâine poimâine o vezi pe Maria Ciobanu x Jador x Salam x Cascaval x Abi Talent, ce ați fumat cu toții?"

- "Manele, aur, suv-uri, trening cu pantofi de lac, parfum scump amestecat cu miros de transpirație, analfabetism, incultură... Vorba lu' Caragiale: criză teribilă mon cher!"

- "Nu creed!! Mai bine rămâneai la pozele în c***l gol.."

- "Vai, îmi vine să vomit"

- "Ai dat dr*cu' toată calitatea muncii tale îmbinând vocea ta cu mizeriile astea..."

- "dar chestia aia de la final ce e? jucați ursulețul doarme?"

- "când ai puțin timp pentru tine, analizează-ți evoluția din punct de vedere muzical, acum ești undeva într-o prăpastie. Unde ai fost și cu cine ai ajuns sa te asociezi...nu am o problema cu manelele, dar "melodia" e groaznica.Unde sunt versurile cu sens?"

- "Aceasta nu e o melodie, e o mizerie în care nu știm ce cauți. Sau poate crezi ca publicul tău target e unul gen Vulpița și Viorel?! Absolut dezamăgitor ,mult,mult mult prea jos.Mai gândește-te și revino-ți!"

- "Mai Loredana, de ce ne faci asta? Nu e vorba de genul muzical, nici macar de oamenii cu care te-ai asociat. E vorba de calitatea muzicii! Ai vazut ca sunt 35 - 40 de cuvinte in toata melodia? Ce muzica e asta? Unde 13 oameni repeta aceeasi strofa si despart in silabe 3 cuvinte pe ritm?Nu crezi ca e prea mult? Si poze dezbracata si "melodii" josnice?"

- "Trebuie sa iei in considerare că oamenii care te cunosc s-au uitat la videoclip necrezand că este posibil așa ceva. Parada maneliștilor orchestrată de zeița indiana Lori. Șocant....dar, într-un fel, asta ai făcut mereu de-a lungul carierei. So, de asta ești pe locul 8....nu pentru emoția transmisă, nu pentru mesaj....nimic artistic....doar o curiozitate... inferioară. Felicitări, se pare că ești mândră! Perfect! By"

- "Păcat că ți-ai tradat publicul!"

- "Pe cât de mult te iubeau romanii, Draga Loredana, pe atât sunt de dezgustați și dezamăgiți de tine. Urât tare îmbătrânești!"