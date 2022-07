Loredana Groza, ”limitaților” care o acuză că are operații estetice: M-au interzis comuniștii. Răutăcioșii comentează... preiei ca un papagal

Celebra artistă Loredana Groza a fost mereu în atenția presei, fapt despre care putem aprecia că i-a plăcut dintotdeauna. Mereu cu stiluri noi și îndrăznețe, Loredana continuă să țină prima pagină a ziarelor cu aparițiile sale... unele mai controversate ca altele! Loredana Groza a stârnit vorbe prin presa mondenă atât cu privire la stilurile muzicale abordate, cât și cu privire la ținute, din ce în ce mai provocatoare, dar și cu declarațiile sale.

Recent, în ciuda faptului că s-a spus că ar mai fi călcat cabinetul medicului estetician, Loredana Groza a afirmat că persoanele care o cunosc știu că a avut mereu un bust generos, din cauza căruia - împreună cu buzele mari și părul lung- comuniștii ar fi interzis-o la televiziune pe vremuri, spune ea.

”În loc să îți pui pe corp o cremă, mai bine pui ulei de măsline”

Vedeta a mărturisit pentru Fanatik că preferă mereu tratamentele naturiste în defavoarea cremelor sofisticate: ”Sigur că da, trăiesc din asta (din tratamente naturiste n.r.). În loc să îți pui pe corp o cremă, mai bine pui ulei de măsline. Orice e natural este mult mai bine decât tot ce e procesat. Chiar dacă ei scriu acolo că este sută la sută organic, nu este nimic mai organic decât chestie pură pe care tu poți să o ingerezi sau să o pui pe tine. La mâncare, dacă nu e ceva să îmi placă cu adevărat și să aibă nutrienți, mai bine nu mănânc. Pentru că orice băgăm în noi, mai mult sau mai puțin, mai încolo se răzbună”.

”Este important e să te hidratezi și să te demachiezi în fiecare seară. Asta a fost prima lecție pe care am învățat-o din clipa în care am apărut pe scenă. Trebuie să ai grijă de pilea ta. Pielea este cel mai important aspect, nu neapărat sânii sau mărimea fundului, sau mărimea buzelor. Pielea nu o poți înlocui cu nimic. Poți să îți face o mie de operații, să îți pui tot felul de chestii, care să te facă să arăți mai voluptoasă sau cum visezi tu, dar, dacă pielea ta nu are calitate, toate acestea sunt în van” este sfatul artistei.

”M-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy”

Despre controversele neterminate cu privire la operațiile estetice, Loredana Groza insistă:

”Nu mai vreau să intru în această polemică. E o prostie. În primul rând nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei. Și ei știu cine e Lori, știu că eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele, mai ales din filmul ”Din a doua cădere a Constantinopolului”. Nu existau silicoane pe atunci. Am avut buze mari, de asta m-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy.

Aveam buzele prea voluminoase, părul prea lung, sânii prea mari. Și pe atunci chiar nici nu se auzise de așa intervenții… oamenii care sunt limitați și influențabili sau pur și simplu răutăcioși, oamenii aceia comentează. Pentru că cine mă cunoaște știe că sunt și întotdeauna am fost originală sută la sută. Nu că aș avea ceva de comentat cu persoanele care vor să arate mai bine, să își îmbunătățească imaginea, îi apreciez că investesc în asta.

Dar, uneori, cred că tocmai datorită acestor false povești, oamenii cred că pentru a arăta bine trebuie să te operezi. Nu, nu arăți bine dacă te operezi. Se vede. Este absolut vizibil. Și cine știe, știe cum arată un sân natural și unul în care a fost intervenit, în primul rând după forma lui. Cine nu e răutăcios știe foarte bine diferențele acestea. De asta pe mine mă amuză, când cineva se ia chiar de lucrurile din acestea, care nu există. Ia-te de cum cânt, de lucruri palpabile, nu de lucruri pe care ai auzit că le-a spus cineva și le preiei ca un papagal sau ți s-a părut ție”.

