Loredana Groza, ipostază sexy alături de Nick Casciaro, la munte. Iubita artistului, MESAJ, fanii Loredanei, REVOLTAȚI: E iubitul tău? L-ai luat acasă, gata?!

Nick Casciaro a câștigat X Factor, ediția din 2021, având-o ca mentor pe Loredana Groza, care este tot mai prezentă în viața tânărului.

Loredana Groza a publicat mai multe videoclipuri și imagini cu italianul încă dinainte de finala X Factor, atunci când l-a invitat la ea acasă și au gătit împreună. De atunci, cei doi au părut nedespărțiți și au petrecut împreună până și sărbătorile de iarnă, la Brașov, acolo unde au și cântat.

În plus, Nick Casciaro și-a petrecut inclusiv ziua de naștere alături de Loredana, iar iubita acestuia, Maria Sacchi a făcut un video special pentru el, exprimându-și regretul că nu a putut fi alături de el atunci când a împlinit 32 ani.

Ce i-a transmis iubita lui Nick Casciaro cântărețului

Videoclipul publicat de Maria Sacchi conține mai multe imagini cu ea și cu Nick, dar și filmuțe amuzante cu ei. La descrierea postării, frumoasa iubită a cântărețului a scris în italiană: "La multi ani, băiat nebun! Ai apărut în viața mea ca un uragan m-ai învățat să nu-mi mai fie frică să dansez în ploaie. Așa ești tu. Tu, care cu bucuria și nebunia ta îi copleșești pe toți cei din jur. Tu, care vei cuceri lumea cu zâmbetul tău. Tu, care cu talentul tău vei umple stadioanele. Tu, care m-ai trimis într-o călătorie lungă în inima ta și eu care am luat biletul doar dus. La mulți ani, Casci!”.

În video sunt incluse și imagini de la repetiții, în care Mery își exersa dansurile alături de Nick, dar și poze și reacții de la X Factor. De asemenea, iubita artistului a adăugat fotografii cu ei din vacanțele pe care le-au petrecut împreună, dar și din așternuturi, în intimitatea casei lor.

Se pare că tânăra este îndrăgostită nebunește de cel care a devenit acum celebru și în România după ce a câștigat X Factor, dar se pare că ea nu e singura care i-a zis că îl iubește.

Loredana a postat în urmă cu puțin timp o serie de fotografii cu Nick Casciaro, poze care demonstrează legătura strânsă dintre cei doi și prietenia pe care au legat-o.

La descrierea postări alături de câștigătorul ei X Factor, Loredana a adăugat: "Happy Birthday Nick!! All the Best to You! Te iubesc".

Fanii au reacționat imediat pentru că unele dintre poze le-au dat de bănuit că apropierea dintre cei doi are o altă însemnătate.

- "Ce îți mai place Loredano..."

- "E iubitul tău? Vă stă super"

- "Acum trebuia să împartă bani cu ea, că l-a ajutat să câștige. Un român nu ar putea câștiga"

- "L-ai luat acasă, gata?!"

Loredana Groza, topită după Nick Casciaro încă din audițiile X Factor

Nick Casciaro, în vârstă de 31 de ani, din Italia, le-a demonstrat tuturor, la X Factor, că nu are doar un fizic de invidiat, ci și o voce bună. De la noi știe piesa "Dragostea din tei", dar ca să-i impresioneze pe jurați, a ales piesa "Leave a Light On" a lui Tom Walker.

După interpretarea sa, jurații au fost de părere că l-au avut în față pe câștigătorul Sezonului 10 X Factor.

"Arăți ca o vedetă. Ai o voce foarte masculină. Ai prezență de scenă, ai voce, ai talent! Ești foarte bun. Răspunsul meu este DA", i-a zis Ștefan Bănică.

Imediat, Delia a spus "Cred că ai în tine factorul X. Sunt sigură de asta. Răspunsul meu este DA”.

De asemenea, Florin Ristei, impresionat de prestația italianului, a afirmat "Jos Pălăria! Cred că ești pe cel mai înalt val de la X Factor acum. Răspunsul meu este DA".

Reacția Loredanei a fost absolut savuroasă!

"De unde ai apărut? Casa ta e cumva în Rai? Cânți așa de frumos, ești bărbatul ideal. Arăți pur și simplu perfect și cânți pe măsură. Cred că tu poți câștiga acest concurs. Dacă trebuia să fac portretul robot al băiatului care ar trebui să vină și să câștige X Factor, nu cred că puteam să am atâta imaginație", a adăugat Loredana, după ce Nick Casciaro a interpretat câteva secunde dintr-o piesă a lui Frank Sinatra.

"A fost o revelație pentru mine acest băiat mic. Un surfer cântăreț italian dintr-un sat italian de la țară, un băiat de la țară care părea star. Dar când a început să cânte s-a terminat comedia. Am zis clar asta e", a mai spus Loredana, în audiții.

Reacțiile ei au continuat și în următoarele etape, atunci când a afirmat că "Este un latin lover, este bărbatul care face orice femeie să vibreze și chiar și orice bărbat, pentru că este vorba despre puterea vocii. Singurul lui inconvenient în toată chestia asta e că e italian. Ăsta e singurul lui defect".

