Loredana Groza, GAFĂ uriașă. Dani Oțil: Emisiunea era să se ÎNCHIDĂ din cauza ei. Cineva trebuie să răspundă

După ce colegii de la "Neatza cu Răzvan și Dani" i-au căutat un podcast în care să meargă și să vorbească despre viața lui, Dani Oțil a fost invitat în emisiunea lui Speak de pe Youtube, acolo unde a făcut mai multe declarații, care mai de care mai neașteptate.

Prezentatorul TV a declarat că emisiunea a fost la un pas să se închidă din cauza faptului că Loredana Groza a venit cu decolteul la vedere, în emisiunea lor de matinal.

"Am avut trei momente care trebuie să intre în istorie. Momentul 1, am văzut undeva pe net că niște oameni au salvat de la tăiere curcanul, eu cu Răzvan am hotărât de un Crăciun să salvăm un porc. Se uitau oamenii la noi, ne dădeau oamenii la Cronica Cârcotașilor. Porcul nostru era spălat cu spumă, ca în filmele americane. Când eram cu Mihaela Rădulescu mergeam acasă și îi ziceam ceva, ea spunea că a făcut acest lucru cu 10 ani în urmă. Am adus porcul, care era foarte docil. Porcul a fost salvat prin vot.

Momentul 2, în emisiuni se întâmplă atâtea lucruri. Câteodată ai și invitați surpriză. Omul care se ocupă de invitați acum se ocupa și la Național. Și maestrul se plimba pe hol și spunea că trebuie să aibă un interviu la TVR, el nu a spus că e Național și am avut interviu.

Eram într-o situație, era o problemă delicată cu CNA. Oamenii ne dădeau plus valoare că e live, dacă greșeam se vedea că e de live. A venit un membru CNA la noi și trebuia să comentăm un film. Am pregătit interviul, ne gândeam că dacă ne împrietenim cu el zece ani nu mai aveam treabă. Am cerut caseta și a început filmul, era o imagine descriptivă și ne-am dat seama că era caseta greșită.

În emisiune sunt și probleme cum ar fi.., această emisiune era să se închidă pentru că nu este normal ca sânii Loredanei Groză să apară cu sânii la vedere într-o emisiune de matinal. Oamenii de acasă ne-au scris cu sutele. Cred că pe locul 1 sunt sânii Loredanei Groza. Nu vrei să știi la câte lucruri trebuie să răspundem. Cineva trebuie să răspundă la sute de lucruri la câte te gândești", a dezvăluit Dani Oțil, în podcastul lui Speak.

Dani Oțil și Loredana Groza au oferit un spectacol pe cinste chiar de Dragobete, în anul 2020, în emisiuniunea "Neatza cu Răzvan și Dani", de la Antena 1.

„Lasă-mă să te miros", a fost replica Loredanei Groza.

„Şi câte nopţi şi zile am stat cu gândul doar la tine. Vreau să menționez că mă însor mâine, poimâine...", a continuat Dani.

Lipsită de inhibiții, Loredana n-a stat pe gânduri, și-a desfăcut jacheta, și-a scos bustul generos la înaintare și s-a aplecat să-l muște de nas pe matinalul de la Neatza.

