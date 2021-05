Dani Oțil, dezvăluire despre Loredana Groza: Știi că o are în living?

Dani Oțil a dezvăluit ce are Loredana Groza în living.

Dani Oțil a făcut mai multe dezvăluiri în emisiunea lui Bobonete, ”DA BRAVO!”. Una dintre dezvăluiri a făcut-o despre Loredana Groza, după ce Bobonete l-a întrebat despre o afirmație a lui Răzvan Simion, conform căruia au distrus o bară de streaptease.

După ce Bobonete i-a spus că Răzvan Simion a afirmat, în interviu, că își aduce aminte când au stricat bara de streptease într-un club: ”Eu nu mai țin minte, mi-a zis că am găsit eu un club de streaptease și că am stricat bara”, Dani Oțil l-a întrebat: ”Dar tu ai fost cu noi atunci oare?”. ”Eu am găsit clubul, la domn acasă, era în bucătărie la cineva, nu era chiar club...” a răspuns Bobonete.

Dezvăluire despre Loredana Groza, făcută de Dani Oțil

”Știi că Loredana Groza are bară de streaptease în living?” l-a întrebat Dani Oțil, continuând astfel dialogul.

”Bară de streaptease?” l-a întrebat contrariat Bobonete.

”În living!” i-a răspuns Dani Oțil.

De unde știe Dani Oțil de bara Loredanei Groza?

”Nu cred” a continuat Bobonete. ”Ba daa!” a insistat Oțil. ”Eu am fost de mai multe ori la ea acasă și n-am văzut-o” a punctat Bobonete. ”Nu! Este acolo, tu ai fost când era în altă eră” a spus Dani. ”Nu, mă, nu. Acum, mai nou” a continuat Bobonete, iar Dani a răspuns ”da!”. ”Sunt curios, că o să o am și pe ea invitată și o să o întreb” a spus Bobonete.

Întrebat de unde știe el de bara de streaptease din livingul Loredanei Groza, Dani Oțil a evitat să răspundă: ”Altă întrebare”.

Loredana Groza a ajuns în mijlocul multor controverse, în ultima perioadă. Dincolo de pozele considerate deocheate de unii fani, care o critică constant, Loredana Groza s-a lansat și-n manele, spunându-și ”Lori din Onești”. Și noua ei melodie a fost profund criticată, dar și apreciată, astfel că Loredana s-a remarcat printr-o apariție controversată nu doar pe rețelele sociale, dar și pe scena muzicală.

