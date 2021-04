Liviu Dragnea NU va fi eliberat. Flavia Teodosiu: Mie mi se pare absurd

Judecătoria Sectorului 5 a decis ca Liviu Dragnea să nu fie eliberat din închisoare. Avocata acestuia, Flavia Teodosiu, a intervenit în direct la Antena 3 unde a anunțat că va fi depusă o contestație.

”Urmează să depunem o contestație, o să așteptăm comunicarea. Textul legal spune în trei zile de la comunicare, evident nu ne împiedică nimeni să depunem o contestație și înainte. Am observat că este motivarea ca neîntemeiată. Mie mi se pare, mă rog, cel puțin mie ca avocat, mi se pare absurd. Chiar aștept să văd care este motivarea instanței. Dacă instanța a apreciat așa ceva mă miră pentru că dânsul chiar întrunește toate condițiile. Vom vedea motivarea. Măcar nu s-a admis termenul solicitat de Parchet de eliberare peste 6 luni. Am observat că este în 27 iunie. Ce vreau eu să subliniez este următorul aspect. Dacă totuși comisia care l-a analizat, după toate câte i s-au întâmplat în instanță, nu este primul filtru, comisia e condusă de un judecător, păi dacă ei nu știu care a fost comportamentul dânsului și toată atitudinea în raport față de această cerere, în opinia mea legea ar trebui schimbată urgent. Din punctul de vedere al tuturor oamenilor care sunt în această situație aceștia sunt expuși unor păreri și opinii care nu sunt conforme. Ceea ce pe mine mă surprinde și mai tare este inclusiv dispoziția legală. Stau și mă întreb de ce un procuror care nu are nicio legătură cu cazul în sine, după ce s-a desecretizat, în final pune concluzii el neștiind absolut nimic despre ceea ce se întâmplă în penitenciar. Cel mai bine știe comisia. Până la o eventuală modificare a legii ne vom supune legii”, a declarat Flavia Teodosiu.

