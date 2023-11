Linia roșie pentru PSD. ”Va duce la ruperea coaliției” spune Rareș Bogdan

”Devine din ce în ce mai insuportabil să stai cu PSD la guvernare” afirmă Rareș Bogdan. Prim-vicepreședintele PNL a fost întrebat ce trebuie să facă PSD ca să treacă linia roșie. A răspuns că ”să crească un singur impozit, o singură propunere de mărire de impozit sau de taxă în următoarea perioadă va duce la ruperea coaliției”.

Întrebat de Cosmin Prelipceanu, la Digi24, dacă încearcă să facă o coaliție de dreapta după sau înainte de alegeri, liderul PNL spune că ”dacă ar fi după mine, aș încerca de mâine, dar nu sunt singur în PNL”.

Totodată, Rareș Bogdan a explicat că PNL nu pleacă acasă de la guvernare ”pentru că trebuie să-i păzim să nu bage și mai mult mâinile în bugetele companiilor private și-n buzunarele românilor”. ”Sincer, sunt unul dintre cei care regretă profund că nu am reușit să construim o coaliție de dreapta și, oricând vom avea posibilitatea, și eu, și o mulțime de alți colegi vom încerca să facem acest lucru. Nu am încredere în PSD și ultimele săptămâni mi-au arătat că nu am niciun motiv să am”.

