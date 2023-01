Licitație lansată de Ministerul Educației. Instituția vrea să cumpere 7 milioane de manuale cu 10 lei bucata

Manuale școlare pentru clasele I, a II-a și a VI-a vor fi cumpărate de ministerul Educației prin licitație deschisă. 7 milioane de manuale școlare ar trebui să fie livrate în mai multe tranșe, anual, între 2023-2026, potrivit caietului de sarcini.

Contractul anterior cu Editura Didactică și Pedagogică a expirat, iar potrivit metodologiei aprobate în 2019, ministerul Educației va cumpăra manuale școlare prin licitație deschisă. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14.03.2023. Valoarea totală a contractului este de 72.381.704 lei. Potrivit calculelor, indiferent de disciplină sau clasă, un manual școlar va costa, în medie, 10,46 de lei. Valoarea totală a contractului pentru toate cele 7 milioane de manuale pentru clasele a-I-a, a II-a și a VI-a este de 72.381.704 lei.

Contractul Editurii Didactică și Pedagogică cu ministerul Educației, aprobat în 2018, expiră, motiv pentru care este necesară licitația pentru manuale pentru clasele I, a II-a și a VI-a la toate materiile. Planurile cadru și programele școlare în învățământul primar și gimnazial au fost aplicate în perioada 2012-2022, progresiv, în clasa pregătitoare și în clasele I-VIII.

Pentru manualele școlare aferente claselor I, a II-a și a VI-a nu s-au încheiat acorduri cadru impunându-se demararea procedurii de licitație deschisă. Ca urmare a celor de mai sus CNPEE organizează procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de manuale școlare conform programat la școlare în vigoare, se precizează în caietul de sarcini. “Având în vedere faptul că principala resurse educaționale utilizată de către elevi și de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare- evaluare o constituie manualul școlar, se elaborează și se evaluează pe baza programelor școlare, se impune elaborarea, evaluarea editare și distribuirea de noi manuale școlare pentru disciplinele cuprinse în planul cadru pentru învățământul preuniversitar”, se motivează în document.

În plus, manualele vor fi reeditate pentru a fi actualizate “din punct de vedere al conținutului științific, adaptate nivelului de vârstă al elevului și care să corespundă nevoilor societății pentru formarea tinerei generații școlare”, se arată în caietul de sarcini pentru licitația lansată.

Licitația se încheie pe 14 martie 2023

Evaluarea proiectelor de manuale va fi coordonată, ca și până acum, de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) din subordinea Ministerului Educației, potrivit metodologiei.

Experții Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) să publice pe site-ul său (www.rocnee.eu) lista disciplinelor pentru care sunt necesare manuale școlare, apoi să lanseze un apel pentru cooptarea de experți (profesori din preuniversitar sau universitar) care să evalueze proiectele de manuale și să selecteze experții evaluatori.

Livrarea manualelor

Potrivit caietului de sarcini, manualele școlare trebuie să fie livrate în mai multe tranșe în decurs de 4 ani: Prima tranșă la 1.09.2023, a doua tranșă la 1.09.2024, a treia tranșă 1.09.2025, a patra tranșă 1.09.2026.

Potrivit calculelor Edupedu.ro, în medie un manual, indiferent de materie sau clasă costă statul 10,46 lei. În total, vor fi livrate în fiecare an 182.687 manuale de clasa I de Comunicare în limba română și matematică și explorarea mediului, în total vor ajunge câte 730.748 manuale. Manualele trebuie să aibă minimum 136-188 de pagini și varianta și digitală.

La clasa a II-a vor fi livrate în total 267.618 manuale pentru fiecare disciplină, iar la clasa a . VI-a se vor livra în total 268.632 de manuale în cei 4 ani, între 2023-2026. Unele manuale vor fi disponibile și în format digital pe manuale.edu.ro, noutatea fiind că pot fi accesate și pe Android și Apple. Varianta digitală are în plus un conținut activități multimedia de învățare.

