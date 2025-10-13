Legea care permite declanșarea alertei de apropiere frontieră a persoanelor inculpate, promulgată de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care actualizează cadrul legislativ privind monitorizarea electronică a persoanelor inculpate, măsură menită să alinieze România la standardele europene și la cerințele Schengen și care introduce inclusiv alerta de apropiere frontieră.

"Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanței de urgență care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracțiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-și respecta noile obligații date de contextul aderării la spațiul Schengen.