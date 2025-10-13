Legea care permite declanșarea alertei de apropiere frontieră a persoanelor inculpate, promulgată de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică.
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care actualizează cadrul legislativ privind monitorizarea electronică a persoanelor inculpate, măsură menită să alinieze România la standardele europene și la cerințele Schengen și care introduce inclusiv alerta de apropiere frontieră.
"Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanței de urgență care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracțiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-și respecta noile obligații date de contextul aderării la spațiul Schengen.
Finalizarea procesului legislativ și toate aceste prevederi permit ca monitorizarea electronică să fie realizată unitar și coerent, cresc siguranța publică, protejează mai bine victimele și aliniază România la standardele europene în materie de justiție și securitate", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu