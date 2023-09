Laura Vicol, în lacrimi în studioul DCNews. ”Înseamnă că sunt politician degeaba și mă duc acasă”/ VIDEO

Copiii cu autism beneficiază de decontarea tratamentelor datorită Laurei Vicol, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Social-democrata, odată aleasă, a inițiat un proiect de lege în acest sens. În cadrul emisiunii ”Culisele Justiției” de la DCNews și DCNewsTV, Laura Vicol a dezvăluit că ”la Mediaș am văzut primii copii cu autism și de acolo am plecat plângând și am spus că, dacă nu rezolv problema, înseamnă că sunt politician degeaba, sunt român degeaba și să mă duc acasă”. ”Asta se întâmpla în primele săptămâni de debut de carieră” a completat Laura Vicol. ”Cum ați ajuns acolo? Văd că aveți și lacrimi în ochi” a remarcat Laura Duță, realizatoarea emisiunii.

”Nu sunt copii bolnavi, sunt speciali, eu nu am văzut atâta tandrețe. Vin și te iau în brațe, dacă te simt că ești om bun. Pe cuvânt” a continuat Laura Vicol, care a amintit ce a pățit când a mers într-un alt centru și a fost avertizată să nu se apropie foarte mult, pentru că nu se cunoaște ce reacție va avea copilul respectiv: ”A venit și m-a luat în brațe”. ”Sunt niște copii speciali, afectuoși, calzi, deștepți, care trăiesc în lumea lor. Asta nu înseamnă că lumea lor e mai puțin bună decât a noastră... câteodată stai și te gândești dacă nu e mai bună”.

Demersul Laurei Vicol pentru copiii cu autism a fost pentru că toată terapia care se face cu acești copii nu era decontată de stat. ”Și este extraordinar de scumpă” specifică deputata. Laura Vicol recunoaște că ”mi-a scăpat ceva: tratamentele stomatologice”. Copiii cu autism nu deschid gura la stomatolog, fiind necesară o anestezie generală.

