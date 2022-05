Klaus Iohannis, semnal în PNL: Timpul luptelor politice interne a trecut

"Dragi liberali, timpul luptelor politice interne a trecut. Cel puţin aşa cred eu şi cred că dvs vă doriţi acelaşi lucru. PNL a făcut toate schimbările pe care le-a considerat necesare pentru a asigura conducere capabilă să garanteze o guvernare competenta care să ofere şansa unui succes electoral în viitor. Mai exact, în 2024. PNL are în acest moment un lider ales, domnul premier Nicolae Ciucă, cu o solidă majoritate a membrilor partidului şi astfel suntem în situaţia pe care foarte mulţi şi-au dorit-o: că preşedintele PNL să fie premierul Guvernului României. Acum, prioritatea absolută este aceea de a gestiona eficient aceste crize serioase cu care ne confruntăm şi să luăm cele mai bune măsuri în sprijinul populaţiei. PNL a fost întotdeauna un partid pentru oameni, care să asigure o guvernare stabilă, cu un executiv racordat la provocările momentului. PNL este vectorul dezvoltării României. Eu știu asta și românii știu asta pentru ca au votat masiv PNL", a spus Klaus Iohannis.

Discursul președintelui României

"Mă bucur că am prilejul de a vă transmite câteva gânduri despre trecut, prezent şi viitor într-un moment aniversar, când PNL împlineşte 147 de ani. Destinul României moderne este strâns legat de PNL, de curajul şi înţelepciunea unor lideri vizionari, care au contribuit decisiv la reformarea societăţii româneşti. nu trebuie să uităm că România şi-a proclamat independenţa în 1877 în timpul marii guvernări liberale, iar fundamentul pe care s-a constituit statul român modern a fost liberalismul. Politica liberală a lui I.C Brătianu a făcut posibilă dezvoltarea accelerată a ţării.

Este bine ca, din timp în timp, să ne raportăm la istorie pentru a înţelege de unde am plecat, dar şi ce mai avem de făcut pentru a ne îndeplini obiectivele. Drumul meu s-a despărţit de PNL în 2014, când am preluat mandatul de preşedinte, dar am rămas alături de PNL şi PNL alături de mine în toţi aceşti ani, pentru că, nu-i aşa, ne uneşte aceeaşi credinţă puternică în valorile şi principiile liberale. Acestea ne-au ghidat calea şi cred că, împreună, am reuşit să facem multe pentru consolidarea democraţiei în României, pentru dezvoltarea sa".

Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News