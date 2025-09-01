În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 2 septembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre kinetoterapia pentru copii. Alături de Dragoș-Cristian Bogdan, kinetoterapeut, vom discuta despre problemele frecvente ale copiilor, despre cum le putem preveni și, mai ales, despre ce putem face ca părinți.

Există un moment în viața fiecărui părinte când se uită atent la copilul său și se întreabă: oare merge corect? Ține spatele drept? De ce are capul turtit? Sau de ce îi e gâtul puțin strâmb?

Trăim într-o lume a ecranelor, a ghiozdanelor grele și a pozițiilor incorecte, iar corpul copiilor noștri este mai vulnerabil decât credem.

Kinetoterapia nu mai este doar pentru recuperarea după accidente sau operații; a devenit o parte importantă a dezvoltării armonioase a celor mici.

Astăzi îl avem alături pe Dragoș-Cristian Bogdan, kinetoterapeut cu experiență vastă în lucrul cu copiii, dar și în recuperarea adulților, cu specializări valoroase în terapie manuală și recuperarea planșeului pelvin.

Vom vorbi despre problemele frecvente ale copiilor, despre cum le putem preveni și, mai ales, despre ce putem face ca părinți, pentru a-i ajuta pe cei mici să crească sănătoși și puternici.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Cele mai frecvente probleme fizice și posturale la copii

Vârsta recomandată și beneficiile kinetoterapiei la copii

Copiii și postura, problema generației crescute cu telefonul în mână

Picioarele plate și mersul greșit

Torticolisul congenital și plagiocefalia

Scolioză și cifoză la adolescenți

Terapia manuală și masajul în recuperarea copiilor

Recuperarea planșeului pelvin. Ce trebuie să știe părinții

Sfaturi pentru părinți, cum să fie atenți la dezvoltarea fizică a copiilor

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 2 septembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

