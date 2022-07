Khloe Kardashian va deveni mamă pentru a doua oară. Amanta tatălui a născut cu nici un an în urmă

Familia Kardashian crește din nou. Khloé Kardashian și fostul ei iubit Tristan Thompson vor avea un al doilea copil printr-o mamă surogat, a declarat un reprezentant al clanului Kardashian pentru CNN. Cei doi sunt părinții fiicei lor de 4 ani, True.

"Putem confirma că True va avea un frate care a fost conceput în noiembrie. Khloé este incredibil de recunoscător extraordinarului surogat pentru binecuvântarea atât de frumoasă", a spus reprezentantul. ”Am dori să cerem dreptul la intimitate, astfel încât Khloé să se poată concentra asupra familiei ei”.



În ultimii ani, Khloé a fost deschisă cu privire la dorința ei de a-și crește familia. Eforturile ei de a concepe un al doilea copil prin FIV și asistență pentru fertilitate au fost documentate în ”Keeping Up With the Kardashians”. În timp ce Kardashian și Thompson au avut o relație romantică tumultuoasă care s-a încheiat în decembrie, ei comunică în calitate de părinți ai fiicei lor. Thompson este atacant pentru Chicago Bulls și tatăl a doi copii din alte relații.

Amanta lui Thristan Thompson a făcut dezvăluiti grave după naștere

Amanta sportivului Thristan Thomson, iubitul lui Khloe Kardashian, a dat naștere unui copil la începutul lunii decembrie. Bebelușul se numește Angelou Kash Thompson. Tot în decembrie 2021, a apărut știrea că antrenorul personal a intentat un proces de paternitate starului NBA la începutul anului. Copilul ar fi fost conceput în Houston, Texas, în martie, în timp ce Thompson se afla în oraș, sărbătorind aniversarea sa de 30 de ani.

La acea vreme, sportivul canadian era încă într-o relație cu Khloé Kardashian, alături de care are o fiică, True, născută în aprilie 2018. Thompson și vedeta Keeping Up With the Kardashians au devenit un cuplu în septembrie 2016, dar cei doi s-au despărțit în februarie 2019 după ce jucătorul Sacramento Kings s-a sărutat cu Jordyn Woods, pe atunci cea mai bună prietenă a lui Kylie Jenner. După reconcilierea din august 2020, perechea a renunțat la a doua șansă oferită relației în iunie 2021, scrie US Magazine.

Dezvăluiri și secrete din interiorul clanului Kardashian-Jenner

Odată cu nașterea copilului Maralee Nichols, pe numele său, a început să facă dezvăluiri șocante. Într-o serie de postări story pe Instagram, Nichols a dezvăluit că Thompson i-ar fi promis că se desparte de Khloe pentru că relația ”nu mergea de câțiva ani” și că ar fi urmat să fie împreună. Tot Nichols a mai scos la iveală faptul că Drake și Kylie Jenner ar fi avut o aventură.

”Nu mai vreau să tac. Nu îmi pasă de ordinul de confidențialitate sau de procesele intentate de familia Kardashian. Sunt atât de multe situații încurcate, lipsite de scrupule și întunecate pe care publicul nu le cunoaște. Dar o vor face. Curând. Stați aproape”, a scris Nichols în prima postare.

”Nu este vorba despre bani. Este vorba despre principii. Nu îmi spune că mă iubești. Că mă dorești...ca mai apoi să dispari când am nevoie”, este scris în al doilea story.

”Spuneai că plănuiai să o părăsești pe Khloe, că nu mergea și că nu a mers ani de zile și că aveai să te retragi din NBA după anul ăsta și să pleci din Cali (California - n.r.)”, a dezvăluit amanta. Citește continuarea articolului AICI.

