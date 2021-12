Amanta lui Thristan Thompson a născut. Femeia a făcut dezvăluiri șocante: cu cine s-a încurcat Kylie Jenner

Amanta sportivului Thristan Thomson, iubitul lui Khloe Kardashian, a dat naștere unui copil la începutul lunii decembrie. Bebelușul se numește Angelou Kash Thompson. Tot în decembrie 2021, a apărut știrea că antrenorul personal a intentat un proces de paternitate starului NBA la începutul anului. Copilul ar fi fost conceput în Houston, Texas, în martie, în timp ce Thompson se afla în oraș, sărbătorind aniversarea sa de 30 de ani.

La acea vreme, sportivul canadian era încă într-o relație cu Khloé Kardashian, alături de care are o fiică, True, născută în aprilie 2018. Thompson și vedeta Keeping Up With the Kardashians au devenit un cuplu în septembrie 2016, dar cei doi s-au despărțit în februarie 2019 după ce jucătorul Sacramento Kings s-a sărutat cu Jordyn Woods, pe atunci cea mai bună prietenă a lui Kylie Jenner. După reconcilierea din august 2020, perechea a renunțat la a doua șansă oferită relației în iunie 2021, scrie US Magazine.

Dezvăluiri și secrete din interiorul clanului Kardashian-Jenner

Odată cu nașterea copilului Maralee Nichols, pe numele său, a început să facă dezvăluiri șocante. Într-o serie de postări story pe Instagram, Nichols a dezvăluit că Thompson i-ar fi promis că se desparte de Khloe pentru că relația ”nu mergea de câțiva ani” și că ar fi urmat să fie împreună. Tot Nichols a mai scos la iveală faptul că Drake și Kylie Jenner ar fi avut o aventură.

„Nu mai vreau să tac. Nu îmi pasă de ordinul de confidențialitate sau de procesele intentate de familia Kardashian. Sunt atât de multe situații încurcate, lipsite de scrupule și întunecate pe care publicul nu le cunoaște. Dar o vor face. Curând. Stați aproape”, a scris Nichols în prima postare.

„Nu este vorba despre bani. Este vorba despre principii. Nu îmi spune că mă iubești. Că mă dorești...ca mai apoi să dispari când am nevoie”, este scris în al doilea story.

„Spuneai că plănuiai să o părăsești pe Khloe, că nu mergea și că nu a mers ani de zile și că aveai să te retragi din NBA după anul ăsta și să pleci din Cali (California - n.r.)”, a dezvăluit amanta.

„Și mi-ai spus că plănuiai să o părăsești pe Khloe la petrecerea li Doja Cat din LA. Atunci m-au adus pe mine și pe prietena mea (în oraș - n.r.). Totul pentru ce?”, continuă seria de postări a lui Nichols.

„Și știi că Drake s-a culcat cu Kylie anul trecut, dar nu ești destul de bărbat pentru a-i spune lui Travis (Scott). Iată! Noapte bună toată lumea. Mai multe mâine”, a încheiat Nichols.

Kylie Jenner și Drake au stârnit ani la rând bârfa în Hollywood

Cele mai recente informații despre relația lui Kylie Jenner și Drake au lăsat internauții uimiți. În timp ce Drake și Kylie se cunosc de câțiva ani, rapperul este prieten și cu iubitul vedetei de reality show, Travis Scott.

Cu toate acestea, nu este prima dată când starleta și producătorul muzical ar fi fost împreună. Cei doi au stârnit zvonuri despre o relație, după despărțirea lui Kylie de Travis în 2019. O sursă apropiată antreprenoarei a declarat pentru US Weekly la acea vreme că cele două vedete sunt mai mult decât prieteni.