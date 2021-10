Kelemen Hunor: Am discutat dacă putem continua împreună guvernarea. Răspunsul: DA

„Nu am discutat de structură și de portofolii. Am discutat dacă putem continua împreună guvernarea și răspunsul a fost da. Am discutat de programul de guvernare. Atât noi, cât și colegii de la PNL am dat în lucru colegilor noștri să lucreze pe programul actual de guvernare și să completeze acolo unde e de completat. Mâine echipele se vor întâlni și vom finaliza programul de guvernare în weekend”, a declarat Kelemen Hunor, vineri după-amiază, la finalul întâlnirii cu liderii PNL.

Acesta a dat asigurări că, după finalizarea programului de guvernare, UDMR și PNL se vor înțelege și asupra structurii Guvernului.

„Despre structură vom discuta după ce programul este gata, dacă ne-am înțeles pe programul de guvernare, pe structura Guvernului și pe portofolii ne vom înțelege sută la sută”, a adăugat liderul UDMR.

Klaus Iohannis: Nicolae Ciucă a fost propus de PNL

Amintim că președintele Klaus Iohannis a spus, vineri, că Nicolae Ciucă a fost propus de PNL pentru postul de premier.

Acesta a mai fost întrebat ce șanse are un Guvern minoritar PNL-UDMR să reziste până în 2024.

„Trebuie să se termine criza politică, care nu este despre problemele românilor, este o criză creată de unii care au vrut să arate cât de importanți sunt și nu au reușit să arate decât cât de neimportanți sunt. Acum l-am desemnat pe domnul Ciucă ca să formeze un Guvern, să se apuce să rezolve problemele românilor: pandemia, criza energetică, venirea iernii și reformele”, a spus președintele Klaus Iohannis.

„Avem nevoie de schimbări în justiție. Avem nevoie de reformă în administrație, în domeniul pensiilor, în domeniul salarizării publice. Toate aceste domenii au rămas în nelucrare. Deci, coaliția care a guvernat până acum nu a reușit să rezolve aceste pobleme, dar zilele trecute au cam arătat care au fost crizatorii, cei care în loc să facă reforme au produs crize. Acum tebuie să ne apucăm de treabă și trebuie să ne apucăm de treabă cu cei care vor să fie cu noi. Unde să cautăm majorități decât în Parlamentul României? Dacă Guvernul va fi în această componență un an, doi, trei ani vom vedea, dar problemele trebuie rezolvate și cineva trebuie să guverneze”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.