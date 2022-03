Jurnalistul Vitalie Cojocari: Imaginea războiului care DOARE! - FOTO / VIDEO

Jurnalistul Vitalie Cojocari a publicat mai multe imagini de la granița cu Ucraina. Acesta a relatat despre drama refugiaților care au fugit din calea războiului. Mame singure care încearcă cu disperare să își salveze pruncii, în timp ce bărbații lor au rîmas în țară, să își apere pământul.

"Imaginea războiului care doare! Erau femei și copii, multe femei cu copii"

"Imaginea războiului care doare! Prieteni, de aseară am ajuns la granița cu Ucraina. Voi transmite de aici pentru Euronews România, dar și alte stații Euronews din Europa despre această față a războiului. O imagine care doare fizic chiar și când o urmărești de la distanță, din confortul casei. Aici este cu atât mai dificil. Mai ales că vezi tristețea din ochii femeilor și copiilor care fug de război.Când am ajuns aseară, era un val de refugiați care venea dinspre graniță. Este posibil să fi fost ultimul flux pe ziua de ieri lăsat să treacă de grăniceri. Aceștia intrau în țară, urcau în autobuze și apoi plecau spre locurile unde urmau să doarmă, să se cazeze.Erau oameni de foarte multe naționalități. Erau foarte mulți indieni, pakistanezi, marocani, chiar și sirieni. Mi s-a spus că mulți erau studenți în Ucraina.

Unii își găsiseră un loc de muncă în țara vecină. Am vorbit cu un sirian, student la medicină și îmi spunea că se simte blestemat, nu avea unde să meargă. Țara lui era distrusă de război. Ucraina, acolo unde ajunsese la facultate - la fel. Va ajunge la București, iar acolo… Acolo nu știa ce va face .Între timp, holul hotelului din vamă era plin de refugiați care așteptau, dormeau. Erau femei și copii, multe femei cu copii. Unele dormeau pe jos, sfârșite de oboseală după 3-4 ore cât au stat în picioare la vamă. Cei care dormitau pe scaune își așteptau rudele, prietenii, cunoscuții să vină să le ia cu mașinile. De regula, ucrainenii, ca și românii, au rude ori prieteni în Vestul Europei. Aceștia urmează să vină acum din Ungaria, Italia, Spania în România ca să-i preia.", scrie jurnalistul Vitalie Cojocari pe pagina sa de Facebook.

Povestea unei mame care a fugit din Ucraina cu bebelușul ei de doar câteva luni

"Într-un colț am observat-o pe această mamă. Stătea pe un scaun, sub stingătorul de incendiu. În fața ei, într-un căruț era bebelușul care nu părea să aibă mai mult de câteva luni. Femeia dormea cu capul prăbușit peste căruțul bebelușului ei. Era înfășurată cu o pătură primită de la voluntari. Nu știa nimeni ce face, de unde vine, unde merge, ce nevoie are? Nu am îndrăznit să o întreb. Nu voiam să o trezesc. Nu știu de când nu a mai dormit. Am ieșit afară la rândul de câteva sute de cetățeni indieni, sirieni, care așteptau autobuzele. Am făcut transmisiunea live și m-am întors.

Femeia nu mai era acolo. I-au găsit un loc în care să doarmă mi-au explicat celelalte vecine de suferință. Refugiații sunt speriați, sunt obosiți, chinuiți, dar când ajung în România se mai liniștesc. Sunt extrem de recunoscători pentru că România prin oameni, dar și autorități le oferă o soluție pe moment, o pătură, un pat de dormit, mâncare, o îmbrățișare și o întrebare: cum vă putem ajuta? Este impresionantă misiunea de salvare a refugiaților desfășurată la granița Siret.", mai scrie Vitalie Cojocari.

