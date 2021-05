Jurnalista Adina Anghelescu, chemată la sediul DIICOT, în cazul consilierei lui Stelian Ion: Am dat o declaraţie de martor

"Am fost citată telefonic de doamna procuror care se ocupă de o anchetă care a fost deschisă în urma dezvăluirilor făcute chiar la tine în emisiune. Este vorba despre ancheta privitoare la modul în care doamna Manolache Ecaterina Irina, fosta consilieră a ministrului Stelian Ion, de conveniență cu o persoană din IT, din minister, în luna ianuarie, a încercat, prin ştergerea numelui, să îşi ascundă notele foarte mici, de 2 şi 3, pe care le-a luat la un concurs din sesiunea 2017-2018 privind cele 25 de posturi vacante de la acea vreme.

"Am dat o declaraţie de martor"

Eu, astăzi, am dat o declaraţie de martor, căci aşa este cu codul ăsta de procedură - şi noi, jurnaliştii, care scriem putem fi chemaţi să ni se ceară anumite lămuriri de către doamna procuror sau domnul procuror.

Am lămurit la DIICOT, mai întâi, o inexactitate pentru că acolo era consemnat că eu aş fi făcut sesizarea către DIICOT. Ori se ştie foarte clar că, la trei săptămâni după ce am făcut dezvăluirile la tine în emisiune, la Antena 3, la Punctul de Întâlnire, am făcut o solicitare să văd dacă organele s-au sesizat şi dacă DIICOT a deschis vreo acţiune. Nu era vorba de o sesizare a mea, ci pur şi simplu era vorba despre o întrebare, dacă s-au sesizat sau nu. În data de 11 februarie, am făcut lucrul acesta. În dată de 15 februarie, DIICOT a solicitat Ministerului Justiţiei ridicarea unor înscrisuri şi aşa a pornit această anchetă in rem", a spus Adina Anghelescu, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

Manolache Ecaterina Irina a fost demisă a doua zi după ce Antena 3 a făcut solicitarea către Ministerul Justiției. Jurnalista Adina Anghelescu voia să afle cum au fost modificate anumite fișiere de pe site care implicau ocuparea a 25 de posturi vacante de personal juridic asimilat magistraților din minister.

