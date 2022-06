Juriul din cazul Depp - Heard a ajuns la un verdict. Heard l-a defăimat pe Johnny Depp. Actorul are câștig de cauză

UPDATE2. Juriul a ajuns la concluzia că articolul de opinie publicat de Amber Heard l-a defăimat pe actorul Johnny Depp, creându-i un prejudiciu de imagine și material, scrie reporterul Andrew Havrane. Juriul consideră că Heard a acționat cu rea voință.

Actrița va fi nevoită să plătească daune în valoare de milioane de dolari.

#BREAKING: The jury finds #AmberHeard defamed #JohnnyDepp and acted with malice.



Full verdict being read now.