Apariție surpriză a lui Johnny Depp pe scena unui concert, înainte de decizia finală a juriului din procesul de defăimare

Procesul pentru defăimare al lui Johnny Depp este aproape de final, iar el a rămas în centrul atenției în acest weekend. Actorul și muzicianul a cântat la chitară alături de prietenul său, Jeff Beck, într-un concert susținut la la Sheffield City Hall din Sheffield, Anglia.

”Ei bine...ce surpriză am avut aseară când Johnny Depp s-a alăturat lui @jeffbeckmusic pe scenă. Îi urăm lui @jeffbeckmusic mult noroc pentru restul turneului său uimitor și o mare mulțumire lui Johnny Depp pentru că ni s-a alăturat!”, este scris într-un tweet de pe pagina sălii de concert, scrie CNN.

Depp nu este străin de muzică. Actorul, împreună cu muzicienii Alice Cooper și Joe Perry, au format grupul Hollywood Vampires în 2012.

Well…what a surprise we got last night when Johnny Depp joined ⁦@jeffbeckmusic⁩ on stage ????



Wishing ⁦@jeffbeckmusic⁩ good luck for the rest of his amazing tour ???? and a big thank you to Johnny Depp for joining us! pic.twitter.com/UlHhKShanP