Jupiter intră în Taur - 16 mai. Daniela Simulescu: Jupiter intră o dată la 12 ani într-un semn

Tranzitul lui Jupiter în Taur

Jupiter schimbă semnul o data pe an, stă un an într-un semn. De data aceasta va intra în Taur, pe data de 16 mai.

Veți citi sau veți auzi că este un tranzit bun pentru bani, că Jupiter amplifică, că Taurul este cu banii. Ne gândim cu toții că ne îmbogățim, dar Juptiter în Taur a mai fost și în vremuri de recesiune, în vremuri de criză financiară.

Jupiter, în sistemul solar este o planetă foarte mare și în mitologie îl reprezintă pe Zeus care era regele zeilor. Jupiter are legătură cu tot ce înseamnă expansiunea, abundența, creșterea, învățătura, înțelepciunea, aventura, îndrăzneala, optimismul, toată zona asta, deci el crește. Taurul este al doilea semn din zodiac.

Arhetipul Taurului

Taurul face legătura de la Berbec, la Gemeni. Ce se întâmplă pe Berbec - vine primăvara și solul renaște, se naște din nou. Pe sezonul Taurului plantăm sămânța, punem semințele. Sămânța prinde locul undeva în pământ și se stabilizează acolo, astfel încât, pe sezonul Gemenilor să înceapă să facă rădăcini, iar în sezonul Racului să prindă rădăcini serios.

Deci Taurul vorbește despre pământ, despre resurse, despre tot ce avem, despre ceea ce deținem.

Jupiter în Taur

Jupiter intră o dată la 12 ani într-un semn, pentru că lui Jupiter îi ia 12 ani să facă rotația în jurul Soarelui. Jupiter este în Berbec, iar acum, pe 16 mai intră în Taur până în luna mai anul viitor.

Când vine Jupiter are tendința de a crește tot ce este pe acel semn, pe acel arhetip, timp de un an. Doar că Jupiter amplifică și ce este bun, și ce este rău. Amplifică și ce este bine, și ce nu merge bine. Și culmea, Jupiter se întâlnește în următorul an cu Uranus, pe data de 21 aprilie 2024. Conjuncția Jupiter-Uranus poate să dea și crize financiare, poate să dea și bogăție, poate să le dea pe toate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News